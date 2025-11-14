Ernesto Baltazar Hernández Vilchis tenía 43 años y era un sacerdote en el Estado de México, pero tras desaparecer en Tultepec y ser encontrado muerto, el caso ha generado una serie de preguntas de por qué lo asesinaron, pero en el lugar del crimen se hallaron pistas clave.

El sacerdote fue visto por última vez el 27 de octubre de 2025 en la colonia Ampliación La Piedad, pero su desaparición fue reportada cuatro días después, de acuerdo con la ficha de búsqueda de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Solicitamos apoyo para localizar a Ernesto Baltazar Hernández Vilchis de 43 años. Fue visto por última vez en Tultepec, Estado de México el 27 de octubre de 2025.



Si tienes información comunícate



Fiscalía Edo. Méx. 800 89 029 40

CNB: 800 028 77 83 y WhatsApp 55 1309 9024 pic.twitter.com/Vrh0zy6OIL — Comisión Nal. de Búsqueda Mx (@Busqueda_MX) November 1, 2025

Sacerdote Ernesto Baltazar convivió con personas que conocía

El cuerpo de Ernesto Baltazar fue encontrado en bolsas amarradas a un sillón en el municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras tras ser asesinado después de acudir a una casa en la Unidad Habitacional Morelos Tercera Sección, en Tultitlán, acompañado de una mujer.

Agentes detuvieron a una pareja presuntamente implicada en los hechos. Se trata de Brandon Jonathan “N” y María Fernanda “N”, quienes son investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, mientras que la identidad de la mujer con la que llegó a la vivienda se desconoce.

Fuentes de seguridad consultadas por Fuerza Informativa Azteca (FIA) comentaron que existía una relación de confianza de hace tiempo entre los detenidos y la mujer con la que el sacerdote llegó acompañado.

Brandon Jonathan “N” es un exreo investigado en el asesinato del sacerdote Ernesto Baltazar.|Fiscalía del Estado de México

Hallan pertenencias del sacerdote Ernesto Baltazar en casa donde lo mataron

Brandon Jonathan “N” vivía en la casa a la que acudió el sacerdote acompañado de una mujer, y domicilio al que después llegó María Fernanda “N”, pareja del sujeto detenido.

Como parte de la investigación, el 9 de noviembre de 2025 el lugar fue cateado y los agentes encontraron diversos indicios, entre ellos:



Ropas de la víctima

Pertenencias personales

Una estola de sacerdote

Objetos punzocortantes (un cuchillo y un machete)

Rastros de sangre

Documentos (al parecer religiosos)

La licencia de conducir permanente del sacerdote (documento expedido en la Ciudad de México)

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el pasado 29 de octubre, el sacerdote se trasladó de su domicilio, abordo de su vehículo, al inmueble en compañía de una mujer, pero en ese domicilio ya se encontraba Brandon Jonathan “N”.

En esta casa, los tres convivieron por varias horas consumiendo bebidas alcohólicas y estupefacientes hasta que, en algún momento, Brandon Jonathan “N” presuntamente agredió con un objeto punzocortante al sacerdote, provocándole heridas que le ocasionaron la muerte.

#Detenidos.



Elementos de la #FiscalíaEdoméx detuvieron y cumplimentaron orden de aprehensión en contra de María Fernanda “N” y Brandon Jonathan “N”, investigados por su posible participación en el delito de desaparición cometida por particulares, en agravio de un sacerdote… pic.twitter.com/9lpzkK6Tfx — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 13, 2025

Vendieron camioneta de sacerdote Ernesto Baltazar tras matarlo

La investigación reveló que la camioneta del sacerdote fue captada en cámaras y arcos carreteros con rumbo a Hidalgo con el objetivo de venderla para ocultar por completo el crimen.

Incluso se detectó una motocicleta que acompañó el traslado del vehículo de la víctima, unidad que finalmente fue vendida por Brandon Jonathan “N”.

La persona propietaria de la motocicleta declaró que le prestó la motocicleta a Brandon Jonathan “N”, "porque le pidió ayuda para ir a vender una camioneta a Hidalgo porque le habían salido con un fraude".

Encuentran cuerpo de sacerdote en río de aguas negras en Nextlalpan

María Fernanda “N”, pareja de Brandon Jonathan “N”, llegó a la casa después de que él habría matado al sacerdote.

Los tres probables partícipes habrían tratado de desviar las investigaciones ocultando el cuerpo en bolsas amarradas a un sillón. El 30 de octubre lo trasladaron al municipio de Nextlalpan, donde lo abandonaron en un río de aguas negras.

El 11 de noviembre pasado, agentes arribaron al lugar en el que los investigados refirieron haber abandonado el cuerpo de la víctima y hallaron el cuerpo y tras las pruebas de ADN, el 13 de noviembre, se logró determinar que los restos eran de Ernesto Baltazar.

Exreo habría matado a Ernesto Baltazar tras convivir en su casa

Brandon Jonathan “N” tiene antecedentes penales en el Estado de México, donde compurgó una sentencia de condena de 18 años de prisión por el delito de robo con violencia y, de acuerdo con fuentes consultadas por FIA, habría salido de la cárcel hace un mes aproximadamente.

Las autoridades lograron identificar y localizar a la mujer con la que la víctima habría llegado al domicilio, que fue el último lugar en donde se le vio con vida, y contó lo que pasó, en tanto, la mujer cuenta con orden de aprehensión vigente por el mismo ilícito.

