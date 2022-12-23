Sacerdote polaco se vuelve viral por difundir el evangelio en TikTok

Adrian Chojnicki es un sacerdote polaco que se convirtió en el nuevo rey de TikTok al impartir clases de catolicismo y enseñar el evangelio a través de la red social china, donde sus videos ya acumulan millones de visitas.

En las imágenes se puede ver al sacerdote polaco bailando y cantando el evangelio al lado de sus alumnos con la intención de promover las enseñanzas religiosas en el país, no obstante, sus videos ya se ven en todo el mundo.

“Realmente quiero que la gente vea la iglesia desde adentro, que vea la vida cotidiana, que vea que la iglesia puede ser una locura, que la iglesia puede ser cálida, puede ser atractiva”, dijo Chojnicki.

El padre indicó que su nueva meta es crear trabajo comunitario con sus alumnos para que la gente se vaya sumando más en las buenas acciones.

¿Cómo se volvió viral en TikTok el sacerdote polaco?

El sacerdote polaco, llamado Padre Adriano en TikTok, confesó que su secreto para volverse viral es sumarse a las tendencias de la plataforma, utilizar los sonidos populares y convertirlos en prédicas modernas que interese a los jóvenes.

"Vi que 10 mil personas vieron nuestro (primer) video, pensé que era impresionante. Así que hablé con mi clase e hicimos un trato de que todos los jueves, durante nuestra clase de catecismo, grabáramos un nuevo TikTok".

Adelantó que su siguiente video en TikTok será sobre la confesión, pero lo hará de manera moderna para atraer el interés de los usuarios de la red social.

"Si Jesús estuviera físicamente presente en la tierra hoy como ser humano... de alguna manera estoy convencido de que tendría un TikTok porque TikTok significa personas", dijo Chojnicki.