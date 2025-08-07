¡Salió peor! Noroña califica de “malísima” carta de Andy López sobre viaje a Tokio (VIDEO)

A diez días de que surgieran las imágenes del viaje a Japón del secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán, el propio dirigente emitió un comunicado para “aclarar” cómo se cubrieron los gastos.

Lo curioso, esta carta no logró convencer ni a los seguidores más cercanos del partido.

VIDEO: Noroña reacciona a carta de Andy López sobre viaje a Tokio

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva, fue muy directo al calificar el comunicado como “malísima”. Recordó con ironía el episodio reciente cuando circuló otra carta, aquella supuesta renuncia de Adán Augusto López como senador, que finalmente resultó tampoco ser obra del interesado.

“No sé si la escribió él porque así hubo una carta de supuesta renuncia de Adán Augusto López Hernández que él no había escrito. Francamente no veo que sea su estilo. Vamos a esperar a que él diga si esa carta la hizo o no. Ya si él dice que la hizo, entonces opino. De cualquier manera, sea quien sea que la haya hecho, es malísima”, dijo.

Por su parte, el senador de #Morena, Gerardo Fernández Noroña, puso en duda la autoría de la carta atribuida a López Beltrán: “No sé si la escribió él, porque así hubo una carta de supuesta renuncia de Adán Augusto López Hernández que él no había escrito.



Francamente no le veo… pic.twitter.com/gPwbrDulFX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 6, 2025

Incluso recordó con sarcasmo otra carta falsa que se había difundido meses atrás: la supuesta renuncia de Adán Augusto López como senador, que tampoco había sido firmada por el involucrado.

Lo más sorprendente llegó al final de su intervención, cuando Noroña admitió que no sabía que el texto se había publicado desde el perfil oficial de Instagram del hijo del expresidente AMLO.

Sheinbaum da “jalón de orejas” a falsa austeridad de morenistas

La presidenta Claudia Sheinbaum envió un mensaje con doble fondo este martes al afirmar que “el poder, cualquiera que se tenga, se debe ejercer con humildad y con sencillez, porque nosotros nos debemos al pueblo”.

Aunque Sheinbaum no mencionó nombres, sus palabras fueron interpretadas como una respuesta indirecta al revuelo que generaron las imágenes de López Beltrán paseando por Tokio. La polémica escaló cuando se difundieron versiones que aseguraban que se hospedó en un hotel con una tarifa de 50 mil pesos por noche.

Ante las críticas, López Beltrán emitió una carta aclaratoria en la que negó haberse alojado en un sitio de lujo. Según el morenista, el costo real de su hospedaje fue de 7 mil 500 pesos diarios, desayuno incluido.