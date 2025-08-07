Así fue el jalón de orejas de Luisa María Alcalde a Andy López Beltrán: “Tiene que poner el ejemplo”

En un intento más de Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, de contener a los funcionarios de no derrochar dinero y seguir pregonando de demostrar los valores de austeridad del partido, le dio un “jalón de orejas” al secretario de Organización, Andy López Beltrán, después de sus vacaciones en Tokio.

“Aunque se tengan los recursos de ponerse ropa muy cara, a lo mejor tengo los recursos para comprarme un abrigo de piel de no sé qué cosa, puede ser, pero no hacerlo, porque somos dirigentes de un movimiento que tiene que poner el ejemplo de la justa medianía”, fueron las palabras con las que le dio un jalón de orejas a Andy López Beltrán.

Luisa María Alcalde defiende que “no son iguales”

Mientras algunos morenistas disfrutan de sus vacaciones de lujo, —siendo la última Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche, quien viajó a Ámsterdam, o el clóset lujoso de diputados como el caso de Sergio Gutiérrez Luna y su esposa Karina Barrena— a la dirigente nacional de Morena se le dificultan cada día más las maromas para defender lo indefendible.

“Ahora generan esta campaña y esta percepción: ‘Son iguales, vean’, no, la gente tiene claridad en que somos muy distintos. Él viajó con sus recursos, no cometió ni un acto de corrupción ni un delito ni una falta con sus recursos viajó, igual que los otros compañeros”, dijo.

Pero ya las palabras de los morenistas cada vez tienen menos credibilidad, pues aunque intenten defender que uno de sus valores es la austeridad, algunos dejaron en claro que sí puede existir un gobierno rico con pueblo pobre.

¿Qué dijo Andy Lopez sobre sus lujosas vacaciones en Tokio?

A través de un comunicado en su cuenta de Instagram, el hijo del expresidente AMLO, respondió a la polémica por su viaje a Japón. Afirmó que sus vacaciones fueron necesarias después de “extenuantes jornadas de trabajo” y que el viaje fue pagado con sus propios recursos.