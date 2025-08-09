Cae presunto vendedor ilegal de cocodrilo Moreletii en Guadalupe, Nuevo León

No se salió con la suya, detuvieron en Guadalupe, Nuevo León a un presunto vendedor de cocodrilo Moreletii. Elementos de Fuerza Civil, pertenecientes a la Nueva División Ambiental del estado, lograron capturar al sujeto señalado por la presunta comercialización ilegal de fauna silvestre protegida.

El operativo se llevó a cabo en el cruce de la calle Independencia y avenida San Rafael, en la colonia San Rafael. Ahí, los agentes localizaron a un hombre identificado como Rubén “N”, quien se desplazaba a bordo de un vehículo Volvo S40.

En el interior del automóvil se encontró un ejemplar de cocodrilo Moreletii, especie protegida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y cuya venta está prohibida sin autorización oficial.

Según las autoridades, el animal había sido ofrecido a través de redes sociales, lo que facilitó su ubicación.

Hombre intentaba vender un cocodrilo Moreletii por redes sociales en Guadalupe, Nuevo León|Nueva División Ambiental

Autoridades refuerzan combate a delitos ambientales en Nuevo León

Tras el aseguramiento, Rubén “N” fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal para que se realicen las investigaciones correspondientes y se determine su situación legal.

El Secretario de Medio Ambiente de Nuevo León, Raúl Lozano Caballero, afirmó: “No vamos a permitir que la biodiversidad del estado sea vulnerada por actividades ilegales. Cada acción que realizamos es para proteger nuestras especies y preservar el equilibrio de nuestros ecosistemas para las generaciones futuras”.

De acuerdo con el funcionario la Nueva División Ambiental mantiene de forma permanente labores de vigilancia en todo el territorio estatal, con el objetivo de prevenir, detectar y sancionar delitos contra la fauna y flora.

Transportaba ilegalmente un cocodrilo Moreletii en su auto para venderlo en Guadalupe, Nuevo León|Nueva División Ambiental

Cocodrilo Moreletii: especie bajo protección

El cocodrilo Moreletii (Crocodylus moreletii) habita principalmente en zonas de agua dulce como ríos, lagunas y pantanos del sureste de México, Belice y Guatemala. Se encuentra protegido debido a la caza indiscriminada y la pérdida de su hábitat, factores que han reducido sus poblaciones en las últimas décadas.

Su comercio, transporte o tenencia sin autorización de la SEMARNAT constituye un delito federal, que puede derivar en sanciones económicas y penales.

De acuerdo con el Artículo 417 del Código Penal Federal, se castiga con 1 a 9 años de prisión y de 300 a 3,000 días multa a quienes introduzcan, trafiquen o comercialicen fauna silvestre viva o muerta, sus productos o derivados, sin autorización legal.