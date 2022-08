"¡Seremos tres!” Mariana Rodríguez y Samuel García serán papás

El gobernador de Nuevo León Samuel García y su esposa Mariana Rodríguez, dieron a conocer este lunes que pronto serán papás, pues ya esperan su primer hijo.

Fue por medio de sus redes sociales que la también influencer y actual titular de Amar a Nuevo León difundió fotografías del ultrasonido donde se puede observar al bebé que está por llegar a su hogar.

“Baby on the way! Estamos felices de compartirles que pronto seremos 3, tanto tiempo hemos esperado este momento y no lo podemos creer que ya esté con nosotros un/a bebesit@. En estos dos años y medio hemos aprendido que los tiempos de Dios son perfectos, ni un día menos, ni un día más. Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos -Mamá y Papá", escribió Mariana Rodríguez en Facebook.

En las fotos difundidas aparece el gobernador de Nuevo León, Samuel García al lado de Mariana Rodríguez mostrando la foto del ultrasonido y otra en donde solo se ve la foto de su bebé.

La pareja también escribió: “Chiquit@ esperamos con ansias el tenerte en nuestros brazos!!! Te amamos”. Aunque en la foto principal del post de Instagram se observa a Mariana Rodríguez y a Samuel García muy felices ante la noticia y sosteniendo un celular con la primera imagen de su bebé, en una segunda foto se ve con detalle la ecografía.

Mariana Rodríguez compartió en Instagram algunas historias, una de ellas en donde se escucha el corazón de su bebé. “El mejor sonido”, escribó al futura madre.

En otra agradece a los médicos que la atienden y en una más arroba a su esposo y llama a su hijo “mi pulgui”.

Tras dar a conocer la noticia, seguidores de Mariana Rodríguez y Samuel García compartieron sus deseos y felicitaciones a la pareja y esternaron sus deseos de conocer al fruto de esta mediática pareja.