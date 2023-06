Caso Sandra Analí sigue abierto, familia duda que se haya ido voluntariamente

Luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Jalisco diera a conocer, a través de un comunicado, que Sandra Analí, la joven que desapareció desde el 29 de mayo en la colonia Jocotán, fue localizada con vida y en buen estado de salud en la Ciudad de México, sus familiares confirman que la mujer de 33 años de edad no se ausentó de forma voluntaria y que sí fue víctima de un delito.

Es su hermana, Verónica, quien lo relata de esta forma:

“No, mi hermana no se fue, a ella la obligaron a irse y el que no haya habido violencia física no significa que no haya un delito que perseguir el caso sigue abierto y siguen las investigaciones... Desafortunadamente yo creo que sí hay más victimas”, indicó la joven quien aseguró que la investigación sigue.

Anteriormente, las autoridades habían dado a conocer videos del trayecto de Sandy en donde se veía como la joven abordaba un autobús con destino a Querétaro, una vez que llegaba a dicha central, se desconoció su paradero.

No obstante, el 21 de junio pasado la Fiscalía de Jalisco reportó el aseguramiento de Sandra Analípara su posterior traslado.

Sí hubo delito cometido contra Sandra Analí: Familia

Sandra Analí, de 33 años, este 22 de junio por fin ya se encuentra en jalisco y con sus familiares, refirió la institución de procuración de justicia de la entidad.

“Dentro de lo que cabe está bien físicamente pero hay que darle su tiempo para que ella asimile las cosas... No sabemos pero por el momento estamos tranquilos de que ya está en casa y está aparentemente está bien físicamente”, refirió Verónica, su hermana.

Aunque Sandy se encuentra en buen estado de salud, las investigaciones en torno a este caso continúan para determinar el delito por el cual la joven fue obligada a retirarse de su hogar por su propio pie.

Verónica Ramírez Hernández, habló ante los medios de comunicación y aseguró que el caso de Sandra no fue una ausencia voluntaria, sino que fue obligada a escaparse.

Aseguró que aunque no hubo violencia física, sí hay un delito que perseguir y exhorta a las autoridades para que continúen con las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso por el que Sandra Analí escapó hacia Querétaro y terminó en la Ciudad de México.