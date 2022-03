No reconozco hechos: Sandra Cuevas tras acuerdo con policías de SSC

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, dijo que no reconoce los hechos, tras salir del Reclusorio Norte para llegar a un acuerdo reparatorio con los dos policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

La alcaldesa Sandra Cuevas dijo que este acuerdo reparatorio con los dos policías fue una estrategia jurídica que se acordó con sus abogados pensando en los votantes que le dieron el triunfo el pasado 6 de junio.

“Acordé con mis abogados llegar a un acuerdo con los dos policías de la SSC”.

"No es un asunto personal, no es un tema personal, pero sí tiene que ofrecer disculpas por sus palabras", dijo #Sheinbaum.https://t.co/qmLPMljCZu — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 24, 2022

Agregó que el acuerdo reparatorio se debe de entender como una suspensión provisional si acepta la responsabilidad de los cargos que se le imputan, sin embargo, destacó que en el oficio aún se presume como “probable” responsable.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo”, dijo Sandra Cuevas en rueda de prensa.

Sandra Cuevas ofrece disculpa pública a policías de la SSC

La alcaldesa Sandra Cuevas dio a conocer en qué consiste el acuerdo reparatorio para librar las acusaciones que hay en su contra.

Dijo que el plan de la reparación con los policías de la SSC es pagar 30 mil pesos a cada uno, asistir a sesiones psicológicas.

Además, el acuerdo indicaba una disculpa pública que ofreció en el momento en que aseguró no reconocer los hechos que se le imputan.

“Me disculpo, pero no reconozco los hechos, me disculpo de corazón con la ciudadanía, con mis partidos por este trago amargo y me disculpo de corazón con Eduardo, con Faustino y con Marco. Si ellos consideran que les hice yo un daño, sin reconocer, insisto, que haya hecho un daño a los compañeros”, dijo ante los medios.

De acuerdo con el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), una vez que Sandra Cuevas ofrezca la disculpa pública podrá retomar su cargo como alcaldesa de Cuauhtémoc.

Al respecto, Sandra Cuevas anunció que el viernes a las 5:30 de la mañana recorriendo una colonia de Cuauhtémoc.