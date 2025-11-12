Logo InklusionSitio accesible
Trailero en Brasil bloquea carretera; traía una supuesta bomba amarrada a su cuerpo

Un trailero bloqueó una concurrida autopista en São Paulo, Brasil; la policía lo sacó de la cabina ileso, ya que alegaba que tenía una bomba conectada al cuerpo

Imágenes de trailero en São Paulo, Brasil, que bloqueo una autopista el 12 de noviembre de 2025.
La autopista quedó bloqueada por horas. |AIL.
Mundo
Escrito por: César Contreras

Con información de: Alianza Informativa Latinoamericana

Un trailero bloqueó una concurrida autopista en Brasil y alegaba que tenía atada al cuerpo una supuesta bomba. Sin embargo, la policía investiga lo sucedido, ya que el paquete no tenía explosivo alguno.

El incidente sucedió la mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025, a la altura del kilómetro 45 de la autopista Rodoanel, en el Gran São Paulo. La vía quedó bloqueada por cinco horas.

Alerta Máxima: Trailero bloquea la autopista Rodoanel de São Paulo con una supuesta bomba

El tráiler quedó atravesado en la vía principal de circunvalación de la ciudad. Se sospechaba de una bomba dentro de la cabina, pero al inspeccionarla, los expertos confirmaron que el artefacto no contenía material explosivo.

El conductor, atado y conectado a cables rojos, fue rescatado por la policía y llevado al hospital sin lesiones visibles, aunque muy alterado. Él declaró que tres delincuentes lo secuestraron y lo obligaron a detener el camión en medio de la carretera.

Caos vial histórico: El bloqueo generó embotellamientos de 40 kilómetros

El bloqueo generó un embotellamiento de hasta 40 kilómetros, lo que causó impacto en toda el área metropolitana. Para el operativo, las autoridades locales utilizaron dos helicópteros, perros policía para inspeccionar la supuesta bomba, bomberos y agentes de tránsito. Tras varias horas, a las 10:00 horas, el camión fue retirado y se liberó el paso vehicular.

Versión del conductor: El trailero alega secuestro por tres delincuentes que lo obligaron a detener el camión

El camión partió del estado de Acre, ubicado en el norte del país, y se dirigía a São Bernardo do Campo, en las afueras de São Paulo. No transportaba mercancía cuando fue interceptado. Según la declaración del conductor a la policía, el camión se había atascado durante la huida y los delincuentes lo obligaron a detenerse en la autopista Rodoanel.

Tras revisar el artefacto que resultó falso, las autoridades continúan investigando la naturaleza del incidente para determinar si se trata de un secuestro o un asalto planificado.

