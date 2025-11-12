Trailero en Brasil bloquea carretera; traía una supuesta bomba amarrada a su cuerpo

Un trailero bloqueó una concurrida autopista en Brasil y alegaba que tenía atada al cuerpo una supuesta bomba. Sin embargo, la policía investiga lo sucedido, ya que el paquete no tenía explosivo alguno.

El incidente sucedió la mañana de este miércoles 12 de noviembre de 2025, a la altura del kilómetro 45 de la autopista Rodoanel, en el Gran São Paulo. La vía quedó bloqueada por cinco horas.

Alerta Máxima: Trailero bloquea la autopista Rodoanel de São Paulo con una supuesta bomba

El tráiler quedó atravesado en la vía principal de circunvalación de la ciudad. Se sospechaba de una bomba dentro de la cabina, pero al inspeccionarla, los expertos confirmaron que el artefacto no contenía material explosivo.

El conductor, atado y conectado a cables rojos, fue rescatado por la policía y llevado al hospital sin lesiones visibles, aunque muy alterado. Él declaró que tres delincuentes lo secuestraron y lo obligaron a detener el camión en medio de la carretera.

Motorista de caminhão é resgatado após 4 horas; PM afirma que explosivo era falso. Rodoanel foi liberado nos dois sentidos; veículo ficou parado na pista sentido rodovia Presidente Dutra, na altura de Itapecerica da Serra 📲📰 Leia mais em https://t.co/D0O4DHEpv1



🎦PMSP pic.twitter.com/r6E6LRZtEy — Folha de S.Paulo (@folha) November 12, 2025

Caos vial histórico: El bloqueo generó embotellamientos de 40 kilómetros

El bloqueo generó un embotellamiento de hasta 40 kilómetros, lo que causó impacto en toda el área metropolitana. Para el operativo, las autoridades locales utilizaron dos helicópteros, perros policía para inspeccionar la supuesta bomba, bomberos y agentes de tránsito. Tras varias horas, a las 10:00 horas, el camión fue retirado y se liberó el paso vehicular.

A Secretaria de Segurança Pública confirmou que o artefato encontrado dentro do caminhão que bloqueou o trecho do Rodoanel Mário Covas, na altura de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, era um simulacro e não um material explosivo. pic.twitter.com/wMLFbRaN3c — Band Jornalismo (@BandJornalismo) November 12, 2025

Versión del conductor: El trailero alega secuestro por tres delincuentes que lo obligaron a detener el camión

El camión partió del estado de Acre, ubicado en el norte del país, y se dirigía a São Bernardo do Campo, en las afueras de São Paulo. No transportaba mercancía cuando fue interceptado. Según la declaración del conductor a la policía, el camión se había atascado durante la huida y los delincuentes lo obligaron a detenerse en la autopista Rodoanel.

Tras revisar el artefacto que resultó falso, las autoridades continúan investigando la naturaleza del incidente para determinar si se trata de un secuestro o un asalto planificado.