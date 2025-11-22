¿Se quería fugar? Jair Bolsonaro arrestado en Brasil, aliados señalan ‘injusticia’ contra expresidente

Este sábado 22 de noviembre de 2025, el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue arrestado en Brasilia por elementos de la Policía Federal, en un operativo ordenado por la Corte Suprema de Brasil.

La noticia ha provocado una fuerte reacción política en la nación “carioca”, ya que legisladores de su propio partido califican su arresto de “injusticia”, además de un “golpe” en contra del líder de la derecha.

¿Qué motivó al arresto de Jair Bolsonaro?

La Corte Suprema de Brasil, liderada por el juez Alexandre de Moraes, dictó la detención preventiva. Entre los motivos señalados se encuentra el riesgo de que el expresidente, cuya tobillera electrónica habría sido manipulada, intentara fugarse durante una manifestación convocada por sus seguidores en Brasilia.

Además, el arresto de Bolsonaro ocurre mientras el exmandatario apela una sentencia de más de 27 años de cárcel por liderar una trama golpista después de las elecciones presidenciales de 2022.

Brazil's ex-president Bolsonaro detained by police ahead of vigil https://t.co/rMuSNCLmYi https://t.co/rMuSNCLmYi — Reuters (@Reuters) November 22, 2025

¿Quién apoya a Bolsonaro y qué dicen sus aliados?

La diputada Bia Kicis, una de sus aliadas más cercanas, se presentó en la estación de la Policía Federal en Brasilia para mostrar su respaldo al exmandatario.

Para ella y otros legisladores del Partido Liberal, el arresto preventivo de Bolsonaro no es solamente una acción judicial, sino que además es parte de una persecución política y un intento de debilitar la influencia de Bolsonaro en la derecha.

Em frente à PF para levar meu apoio ao Presidente @jairbolsonaro .Não podemos nos conformar com tamanha injustiça. pic.twitter.com/aJcIyCrimw — Bia Kicis (@Biakicis) November 22, 2025

Cabe recordar que el expresidente Bolsonaro fue condenado en septiembre de 2025 por conspirar para dar un golpe de Estado. Sin embargo, su defensa presentó una apelación basándose en “profundas injusticias” y errores formales en la sentencia.

Por otra parte, la Corte Suprema de Brasil ratificó la condena hace unos días luego de rechazar el recurso de sus abogados.

Vamos invocar o Senhor dos Exércitos!

A oração é a verdadeira armadura do cristão. É por meio dela que vamos vencer as injustiças, as lutas e todas as perseguições. Tenho um convite especial para você: assista ao vídeo até o final!



VIGÍLIA PELA SAÚDE DE BOLSONARO E PELA… pic.twitter.com/cYeWu7WG6p — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) November 21, 2025

¿Qué consecuencias podría tener este arresto de Bolsonaro?

El arresto de Bolsonaro podría recrudecer una crisis legal, además del debate sobre democracia y poder en Brasil. Sus partidarios advierten que lo ocurrido es un intento de neutralizar su movimiento político. Mientras tanto, el sistema judicial brasileño asegura que el proceso sigue su curso y que su condena va más allá de lo simbólico; ¿estamos ante un arresto justificado por uso de la ley o frente a una jugada política para silenciar a la oposición?

