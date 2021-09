SCJN “exhorta” al Congreso a regular sobre objeción de conciencia

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hizo un “exhorto” al Congreso de la Unión para regular el derecho del personal de salud a negarse a realizar algún procedimiento médico por cuestiones de religión o pensamiento.

De esta forma las Cámaras de Diputados y Senadores no tienen una fecha límite para legislar sobre la figura de objeción de conciencia, lo que ocasionó el desacuerdo de algunos ministros quienes consideraron que debía hacerse un mandato al Congreso.

Ministros advierten de vacío normativo

“La expulsión del artículo 10 Bis generaría un vacío normativo, que dará mayores problemas a los operadores jurídicos, a las instituciones de salud, al personal médico de enfermería y, por supuesto, a las personas beneficiarias de los servicios de salud, entre ellas —sin duda—, las mujeres, las personas con capacidad de gestar y las personas que integran los colectivos de diversidad sexual y de género”, expuso el ministro Luis María Aguilar en la sesión del lunes.

Otra de las preocupaciones externadas durante la discusión del tema fue que el legislativo podría incurrir en una omisión legislativa, al no recibir una orden de la Corte para emitir la regulación al derecho del personal médico a ser objetores.

Objeción de conciencia genera polémica

“El declarar la invalidez de esta norma dando lineamientos, corremos el riesgo de que el próximo litigio que veamos —y espero me equivoque— sea por omisión legislativa. Ojalá me equivoque, pero me parece que el camino de la omisión legislativa sería más largo”, señaló Alfredo Gutiérrez.





Será en los próximos días cuando, en sesión privada, los ministros de la SCJN incorporen a la sentencia los lineamientos que se enviarán al Congreso de la Unión para que legisle sobre objeción de conciencia sin violar la Constitución.

Objeción de conciencia sigue vigente

Una vez que se avalada la sentencia, el Poder Legislativo, las legislaturas locales y el Ejecutivo Federal serán notificados para que no se aplique el artículo 10 BIS de la Ley General de Salud.

Mientras esto ocurre el artículo seguirá vigente, pero una vez que la sentencia sea notificada corresponderá a los diputados y senadores decidir cuándo van a legislar sobre la objeción de conciencia.