Suprema Corte viola artículo de su reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación

En su primera Sesión de Pleno Público, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) violó el artículo 22 de su reglamento publicado el 4 de septiembre pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Dicho artículo señala que las acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales serían abordadas lunes y miércoles. Este jueves listaron nueve acciones de inconstitucionalidad y seis controversias constitucionales.

Decretos presidenciales serán urgentes en la Corte

El 4 de septiembre de 2025 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de sesiones de la Suprema Corte, que ahora resolverá todo en el Pleno, sin salas.

Se dio a conocer además en qué orden deberán discutirse los asuntos. Por ejemplo, los decretos presidenciales serán catalogados como urgentes o prioritarios.

Según este documento, también se habilita una mención especial para que, en un plazo de seis meses, se resuelvan asuntos tributarios y penales que sean del interés de la Presidencia de la República.

Los lineamientos también incluyen sesiones públicas y la posibilidad de hacerlas privadas. Aunado a ello, se prohibió expresamente que los ministros se interrumpan mientras hablan.

Ciudadanos rechazan toma de posesión de ministros de la Corte

La organización Resistencia Civil MX protestó el 1 de septiembre afuera de la Corte para rechazar la toma de posesión de los nuevos ministros, quienes fueron elegidos tras la elección judicial.

Los manifestantes calificaron el proceso de elección judicial como una “farsa” y exigieron que se respeten los principios de autonomía e independencia del máximo tribunal del país.

Afuera de las instalaciones de la Suprema Corte, ubicadas en el Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), instalaron un plantón y advirtieron que permanecerían en el lugar de manera indefinida hasta que sus demandas sean escuchadas. Los nuevos ministros de la Corte son:

