Empezó como un socavón y ahora es un hoyo que está por desaparecer a panteón en Tlalnepantla

Sobre la calle Somasca, en el municipio de Tlalnepantla, un socavón que apareció hace más de siete meses sigue creciendo sin control y ahora amenaza con derribar la barda perimetral del panteón Jardines del Recuerdo; peatones y vehículos son afectados.

Se expande gran socavón en Tlalnepantla

La zona ubicada sobre el municipio de Tlalnepantla Estados de México (Edomex), se ha vuelto intransitable para los vehículos y las personas, obligándolos a buscar otras rutas o a los peatones a caminar por la banqueta, donde son víctimas de asaltos.

Hace más de siete meses se reportó un socavón, sin embargo, la reparación la dejaron a la mitad, y ahora el hoyo amenaza con tirar la barda del panteón Jardines del Recuerdo.

Vecinos denuncian que las autoridades comenzaron trabajos de reparación, pero los dejaron inconclusos, por lo que exigen una solución definitiva antes de que ocurra una tragedia.

Gran socavón sorprende a familia en San Felipe de Jesús, GAM

Otro caso de un socavón que afectó a una familia fue en al interior de una vivienda ubicada en la colonia San Felipe de Jesús, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con los primeros reportes, el hundimiento ocurrió en un domicilio ubicado en la Mz. 291-A, Lote 22, casi esquina con Villa de Ayala, sobre Avenida Gran Canal , entre las calles Villa de Ayala y Pachuca.

El gran socavón alcanzó una longitud de aproximadamente 20 metros y una profundidad de 3 metros, provocando el colapso parcial del piso en el área del patio de la vivienda.

Ante la emergencia, la familia lo reportó por medio de redes sociales; elementos de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos del Agua acudieron al lugar para realizar labores de inspección y contención.

Las autoridades solicitaron la intervención de un Director Responsable de Obra (DRO) y de Protección Civil para llevar a cabo una evaluación estructural que determine los posibles daños al inmueble y los riesgos asociados.