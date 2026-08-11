¡Estos autos tendrán restricciones! Hoy No Circula aplicará con cambios en CDMX para el martes

El Hoy No Circula volverá a poner restricciones este martes 11 de agosto para miles de automovilistas de la Ciudad de México y el Estado de México; si tu vehículo tiene engomado rosa, placas con terminación 7 u 8 y holograma 1 o 2, tendrás que dejarlo en casa para evitar una infracción.

La medida estará vigente de 5:00 de la mañana a 10:00 de la noche, por lo que revisar el holograma y la terminación de las placas antes de salir puede evitarte un cambio de planes; la restricción forma parte del calendario habitual del programa para reducir las emisiones contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿Qué autos no podrán circular este martes?

El turno del engomado rosa corresponde a los vehículos cuyas placas terminan en 7 u 8; para el esquema ordinario, la restricción alcanza a las unidades con holograma 1 y 2.

En otras palabras, si tu auto reúne esas características, tendrás que buscar una alternativa de movilidad durante el horario establecido.

Los autos que descansan el martes en CDMX y Edomex|Secretaría del Medio Ambiente

Estos vehículos sí pueden salir durante el Hoy No Circula del martes

No todos los automóviles tienen que quedarse estacionados; entre las unidades que cuentan con exenciones están los vehículos eléctricos e híbridos, así como aquellos que tienen matrícula ecológica o holograma de tipo exento.

También existen disposiciones específicas para vehículos de emergencia y otros casos contemplados por las autoridades ambientales.

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Calendario del Hoy No Circula|Sedema

¿Dónde aplica el Hoy No Circula el 11 de agosto?

El programa opera en las 16 alcaldías de CDMX y en los municipios del Estado de México que forman parte de la Zona Metropolitana del Valle de México.

Por ello, la restricción no se limita a quienes viven en la capital; también deben tomarla en cuenta quienes se desplazan desde municipios mexiquenses hacia la CDMX.

¿Qué pasa si circulas cuando tu auto tiene restricción?

Salir a la calle cuando tu vehículo tiene prohibido circular puede terminar en una multa y la remisión de la unidad al depósito vehicular, además de los gastos derivados del arrastre y resguardo.