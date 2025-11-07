Fuego en Periférico: Auto incendiado en el Segundo Piso a la altura de Las Flores en la CDMX
Auto se incendia en el Segundo Piso con rumbo a Chapultepec, al parecer no hay víctimas y por el momento tampoco cuerpos de emergencia.
Reportan un auto incendiado el Segundo Piso de Periférico a la altura de Las Flores y el edificio del Poder Judicial, con dirección a Chapultepec. No hay cuerpos de emergencia en el lugar y presuntamente tampoco hay heridos. Por ahora se desconoce si se trató de un choque o alguna falla mecánica.
Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Si circulas por la zona, evítala y cede el paso a los servicios de emergencia.
#AlertaVialFIA | Un vehículo se #incendia sobre el Segundo Piso de Periférico, a la altura de Las Flores y el edificio del Poder Judicial, con dirección a Chapultepec.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) November 7, 2025
No hay cuerpos de #emergencia y presuntamente tampoco hay heridos.
Vía @jessiemozar https://t.co/axwViHZD6w pic.twitter.com/hzd9LjajEH
Usuarios en redes sociales ya reportan tráfico pesado a la altura de San Jerónimo debido a la camioneta que fue consumida por las llamas.
Algo se está quemando en el segundo piso del Periférico, pasando la entrada a san Jerónimo, no suban!! pic.twitter.com/eARZnTPR7z— Pierre Nodoyuna (@PierreNodoyun14) November 7, 2025