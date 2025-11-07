Logo InklusionSitio accesible
Fuego en Periférico: Auto incendiado en el Segundo Piso a la altura de Las Flores en la CDMX

Auto se incendia en el Segundo Piso con rumbo a Chapultepec, al parecer no hay víctimas y por el momento tampoco cuerpos de emergencia.

auto incendiado en segundo piso de Periférico en la CDMX
Se incendia auto en el segundo piso a la altura de Las Flores con dirección a Chapultepec|FIA
Escrito por: Oscar Morales

Con información de: Jessica Moguel

Reportan un auto incendiado el Segundo Piso de Periférico a la altura de Las Flores y el edificio del Poder Judicial, con dirección a Chapultepec. No hay cuerpos de emergencia en el lugar y presuntamente tampoco hay heridos. Por ahora se desconoce si se trató de un choque o alguna falla mecánica.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Si circulas por la zona, evítala y cede el paso a los servicios de emergencia.

Usuarios en redes sociales ya reportan tráfico pesado a la altura de San Jerónimo debido a la camioneta que fue consumida por las llamas.

