Fuego en Periférico: Auto incendiado en el Segundo Piso a la altura de Las Flores en la CDMX

Reportan un auto incendiado el Segundo Piso de Periférico a la altura de Las Flores y el edificio del Poder Judicial, con dirección a Chapultepec. No hay cuerpos de emergencia en el lugar y presuntamente tampoco hay heridos. Por ahora se desconoce si se trató de un choque o alguna falla mecánica.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado al respecto. Si circulas por la zona, evítala y cede el paso a los servicios de emergencia.

#AlertaVialFIA | Un vehículo se #incendia sobre el Segundo Piso de Periférico, a la altura de Las Flores y el edificio del Poder Judicial, con dirección a Chapultepec.



No hay cuerpos de #emergencia y presuntamente tampoco hay heridos.



Usuarios en redes sociales ya reportan tráfico pesado a la altura de San Jerónimo debido a la camioneta que fue consumida por las llamas.