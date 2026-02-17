¡Sigue la mala calidad del aire! Se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental en la CDMX y el Edomex: Estos autos NO circulan

Se mantiene la fase I de Contingencia Ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Así lo dio a conocer la CAMe en su reporte de las 10 de la mañana.

Este martes no circulan vehículos holograma de verificación "0" y "00", con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Vehículos holograma de verificación 1, cuyo último dígito sea 0, 2, 4, 6, 7 y 8, o con matrícula conformada por letras. Y todos los vehículos holograma de verificación 2.

Recomendaciones para reducir la mala calidad del aire en la CDMX

Para reducir la contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) recomienda atacar las fuentes de emisión desde el hogar. Una de las acciones más efectivas es revisar y reparar cualquier fuga en las instalaciones de gas doméstico, además de reducir el uso de este combustible al cocinar (usando tapas en las ollas) y al bañarse, limitando el tiempo bajo la regadera a un máximo de cinco minutos. Asimismo, se aconseja evitar el uso de productos que contengan solventes, como aerosoles, pinturas, aromatizantes e impermeabilizantes, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

En cuanto a la movilidad y el consumo de energía, la CAMe sugiere facilitar el trabajo a distancia y realizar trámites en línea para evitar desplazamientos innecesarios en vehículos particulares. Si es indispensable salir, se recomienda optar por el transporte público, compartir el automóvil o utilizar medios de transporte no motorizados si las condiciones del aire lo permiten. Un punto clave para disminuir los Compuestos Orgánicos Volátiles (COV) es cargar gasolina únicamente después de las 18:00 horas o antes de las 10:00 horas, evitando siempre llenar el tanque más allá de donde se libera el seguro de la pistola de llenado.

Finalmente, para proteger la salud y frenar el aumento de partículas, las autoridades instan a la población a suspender cualquier actividad al aire libre (cívica, deportiva o recreativa) entre las 13:00 y las 19:00 horas, que es cuando el ozono alcanza sus picos más altos. También se hace un llamado estricto a no quemar basura ni restos vegetales, evitar el encendido de chimeneas o fogatas y no fumar, particularmente en espacios cerrados. Mantenerse informado mediante la aplicación "Aire" y respetar las restricciones del programa "Hoy No Circula" son pasos fundamentales para que la contingencia pueda levantarse con mayor rapidez.

