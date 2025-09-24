NASA anuncia que lanzará primera tripulación en 50 años a la Luna; una mujer y 3 hombres llegarán al espacio

En un anuncio que marca un hito en la historia de la exploración espacial, la NASA ha revelado planes para lanzar su primera misión lunar tripulada en más de 50 años. Se espera que este viaje, llamado Artemis II, despegue en febrero de 2026. La agencia espacial estadounidense había fijado inicialmente la fecha para finales de abril, pero su objetivo es adelantar el lanzamiento.

Desde 1972, cuando la misión Apolo 17 marcó el último vuelo tripulado a la Luna, ningún país había vuelto a realizar una hazaña similar. La misión Artemis II llevará a cuatro astronautas en un viaje de 10 días alrededor de la Luna y de vuelta a la Tierra, con el fin de probar los sistemas del cohete y la nave espacial para un futuro aterrizaje.

Cuatro astronautas realizarán un viaje de 10 días alrededor de la Luna

Lakiesha Hawkins, de la NASA, describió el evento como un momento trascendental en la exploración espacial. Durante una conferencia de prensa, Hawkins afirmó que estamos a punto de presenciar un momento histórico, pero enfatizó que la seguridad es la máxima prioridad.

Por su parte, Charlie Blackwell-Thompson, director de lanzamiento de Artemis, aseguró que el potente cohete del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) está prácticamente listo para la misión. Lo único que falta es completar la cápsula tripulada, conocida como Orión, y realizar las pruebas en tierra necesarias.

La primera misión Artemis, que se llevó a cabo en noviembre de 2022, fue un vuelo de 25 días sin tripulación. En esa ocasión, la nave orbitó la Luna y reingresó a la atmósfera terrestre con éxito, a pesar de algunos problemas menores con el escudo térmico que ya han sido resueltos.

Una mujer y dos hombres irán a la Luna tras 50 años

La tripulación de la misión Artemis II, compuesta por los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover y Christina Koch, junto a Jeremy Hansen de la Agencia Espacial Canadiense, no aterrizará en la Luna.

Sin embargo, serán las primeras personas en viajar más allá de la órbita terrestre baja en cinco décadas. El director de vuelo de Artemis II, Jeff Radigan, explicó que la tripulación volará a una altitud mucho mayor que en misiones anteriores, superando las 5,000 millas náuticas más allá de la Luna.

Durante la misión, los astronautas realizarán experimentos para estudiar cómo el espacio afecta al cuerpo humano. Una científica de la NASA, Nicky Fox, explicó que se compararán muestras de tejido de los astronautas, tomadas antes y después del viaje, para analizar el impacto de la microgravedad y la radiación.

La misión determinará el calendario para Artemis III y el esperado aterrizaje lunar

El éxito de esta misión determinará cuándo la NASA podrá lanzar Artemis III para el esperado aterrizaje en la Luna. Sin embargo, según Simeon Barber de la Open University, el objetivo de la agencia de un aterrizaje “no antes de mediados de 2027" parece poco realista.

Barber considera que este plazo es optimista debido a las grandes distancias y los desafíos técnicos que aún enfrenta la nave SpaceX Starship, que será necesaria para transportar a los astronautas hacia y desde la superficie lunar.

