Se suspende contingencia ambiental en Zona Metropolitana del Valle de México hoy sábado 4 de mayo

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) acaba de informar que se suspende la contingencia ambiental hoy sábado 4 de mayo a partir de las 17:00. La medida aplica en toda la Zona Metropolitana del Valle de México, que incluye CDMX y Edomex.

Esta decisión se debe a que las concentraciones horarias de ozono estuvieron por debajo de los niveles establecidos en el programa. Por esta razón, las autoridades han dado por terminada la contingencia.

CAMe suspende contingencia ambiental en ZMVM

Según el Sistema de Monitoreo de la Calidad del Aire de la Ciudad de México, en las últimas horas el sistema de alta presión perdió fuerza, lo que redujo la estabilidad atmosférica y aumentó la ventilación en el Valle de México, propiciando la formación de nubes.

📄#ComunicadoCAMe | 17:00h

Se suspende contingencia ambiental atmosférica por ozono en la ZMVM, ya que los modelos de pronóstico indican que las condiciones meteorológicas continuarán favorables para la dispersión de contaminantes en el resto de la tarde.https://t.co/KvryE0kN9B pic.twitter.com/43Ep1YvOWA — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) May 4, 2024



Además, los pronósticos meteorológicos indican que las condiciones seguirán siendo propicias para la dispersión de contaminantes durante el resto de la tarde.

De momento, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) estará al pendiente de la evolución de la calidad del aire y las condiciones meteorológicas por si hay algún cambio. Además, recomienda a los y las habitantes de la ZMVM seguir las recomendaciones de protección de la salud y reducción de emisiones.

¿Qué autos pueden circular el domingo 5 de mayo?

Después de que se anunció la suspensión de la contingencia ambiental, el programa Hoy No Circula regresa a su aplicación normal. De acuerdo con la Secretaría del Medio Ambiente de la CDMX, los días domingo no aplica el programa Hoy No Circula, a excepción de que se implemente una contingencia ambiental.

Es por esta razón que el día de mañana domingo 5 de mayo de 2024 todos los vehículos, incluyendo foráneos, podrán circular en todas las regiones pertenecientes a la Zona Metropolitana del Valle de México.