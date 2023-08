¿Termina Grupo Firme? Eduin Caz anuncia su retiro de la banda tras cumplir 30 años

¡Eduin Caz se retira! El polémico cantante, vocalista y figura de Grupo Firme le dice adiós a los escenarios y al mundo de la música por tiempo indefinido. Así lo dio a conocer el exitoso compositor a través de sus redes sociales, donde aprovechó las celebraciones por su cumpleaños número 30 para dar la noticia.

Ante esta situación, los fanáticos de Firme y la música regional mexicana dejaron entrever su preocupación por que se termine la música del grupo que despuntó en el 2021, así como el adiós de Eduin, de quien se ha especulado que finalmente podría emprender su camino como solista.

¿Eduin Caz deja Grupo Firme para ser solista?

De acuerdo con el mensaje de despedida de Eduin Caz, los motivos por los que se retira de Grupo Firme pasan por “recuperar su vida”, por lo que de entrada dejó entrever que no comenzará su carrera como solista, sino que se trata de una decisión para dejar los escenarios de forma temporal, luego de hacer un balance de lo que ha perdido en medio de su carrera artística.

“No es el fin de Grupo Firme, no me voy a hacer solista. Solo me estoy despidiendo porque a lo que miro solo me queda cumplir con las últimas 3 fechas que tengo y me voy a recuperar mi vida”, aseguró el vocalista para cerrar su mensaje de despedida.

¿Por qué se retira el cantante Eduin Caz?

Respecto a las razones por las que le dice adiós a los micrófonos, Eduin Caz explicó que se retira porque en el camino ha perdido toda su estabilidad emocional. Después de cumplir sus metas como artista, optó por hacerse a un lado para enfocarse en su vida personal y volver a estar en plena condición física y mental.

“Les he comentado mucho en mis historias que ya mérito me les voy y no es mentira. Yo siempre tuve una meta, la cual ya se cumplió, pero eso me hizo perder toda mi estabilidad emocional en mi vida”, redactó el artista de 30 años, quien todavía ofrecerá otros tres conciertos antes de decir adiós.

Perdí muchas cosas que no van a volver a regresar y la verdad pongo en la balanza todo lo que he vivido y sinceramente así tenían que pasar las cosas, pero creo que ocupo regresar a pensar en mí, a sentirme bien conmigo mismo Eduin Caz

Grupo Firme rompió récord en el Zócalo de la CDMX con concierto gratuito

Apenas en septiembre de 2022, el Zócalo de la CDMX tuvo la presentación de Grupo Firme ante más de 280 mil asistentes, una cifra que en su momento fue reconocida como un récord absoluto en la participación de conciertos musicales.

Esta noticia fue gratamente recibida por todos los integrantes del grupo, quienes incluso se reunieron con la entonces Jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, para presumir el logro y lo que significó el evento para la CDMX.