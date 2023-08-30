Así lució la superluna azul en varias partes del mundo

Es una Luna llena, una superluna y además una Luna azul, por lo que muchos la llaman simplemente superluna azul.

¿Qué es una superluna?

Cuando la Luna está en su punto más cercano a la Tierra o cerca de él y al mismo tiempo es una Luna llena, el fenómeno se llama “superluna”.

¿Por qué se llama superluna azul?

“Luna azul” es el término usado cuando vemos la Luna llena dos veces en un mismo mes. El ciclo de la Luna es de 29,5 días; es decir, un poco más corto que la duración promedio de un mes calendario.

Esa brecha es la que acaba dando como resultado que si hay una Luna llena al comienzo de un mes, cuando todavía quedan suficientes días para otro ciclo completo, haya una segunda Luna llena ese mismo mes.

Cuando la #Luna se pone regrandota, como una pelotota y alumbra el callejón 🎶



¡Es hoy! La #Súperluna azul podrá verse esta noche. ¿A qué hora será?



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Una Luna llena que ocurre el día 1 o 2 de un mes probablemente será seguida por una segunda Luna llena el día 30 o 31. Esto sucede cada dos o tres años, explica la NASA.

A veces la gente se refiere a dos tipos de Lunas azules: mensuales y estacionales. Esta próxima Luna es una Luna azul mensual. Las Lunas azules estacionales ocurren cuando hay cuatro Lunas llenas en una sola estación (primavera, verano, otoño o invierno) en lugar de las tres habituales.

De la mano con la astrología

Para muchos, la superluna azul tiene gran influencia según el signo del zodíaco. La creencia de que la Luna llena afecta a los signos del zodiaco es parte de la astrología popular y se basa en la idea de que la posición de los astros puede influir en nuestras emociones y comportamientos.

También se habla de mercurio retrógrado. Para los seguidores de la astrología, cuando Mercurio está retrógrado se abre un período que dificulta la comunicación, la tecnología y los acuerdos. Esto es así debido a que el planeta, cuyos significados en este conocimiento engloban parte de lo anterior, experimenta una alteración que desemboca en efectos generalmente negativos. No significa que todo salga mal, simplemente que se debe de estar en armonía, hacer una intrispección sobre lo que se quiere y lo que se tiene que hacer para logralo. Los expertos recomiendan mantenerse en calma y evitar discusiones.