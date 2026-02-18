Alertan de 8 videojuegos para secuestrar a menores en estos municipios del Edomex

Autoridades del Estado de México (Edomex) detectaron una modalidad de secuestros virtuales mediante el uso de videojuegos y redes sociales cuyas víctimas son menores de edad.

Los reportes de la policía incluso revelan cuáles son los municipios con mayor número de casos registrados. Incluso, se sabe que las personas que están detrás de esta forma de delinquir buscan obtener grandes cantidades de dinero.

Delincuentes exigen hasta 100 mil pesos en secuestro virtual

Información de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) señala que en esta modalidad de secuestro virtual dirigida a menores, mediante el uso de videojuegos o redes sociales, se obtienen acceso a sus cuentas y se exigen sumas de dinero a sus padres que van de los 10 mil a los 100 mil pesos.

La Policía Cibernética ha implementado estrategias de prevención, atención y denuncia por estos casos; en tanto, pidió a padres, docentes y a la sociedad proteger a los menores.

Así operan los delincuentes en secuestros virtuales en Edomex

El engaño inicia cuando los delincuentes logran apoderarse de las cuentas de mensajes o de videojuegos del menor.

Posteriormente, fingen una emergencia y persuaden al menor para que salga del domicilio, mientras exigen depósitos a los padres.

Aunque en algunos casos les solicitan que roben los números de cuenta de tarjetas de crédito o débito y sus claves interbancarias y NIP, para efectuar retiros.

Lista de videojuegos usados para secuestros virtuales de menor en Edomex

Datos estadísticos señalan que, en el Estado de México, el uso de videojuegos y dispositivos electrónicos entre niños y adolescentes creció a raíz de la pandemia.

El 85 por ciento de los menores mexiquenses utilizan de forma recurrente dispositivos electrónicos, principalmente videojuegos y celulares, de acuerdo con la SSEM.

Los videojuegos más recurrentes donde se exponen cuentas de menores y adolescentes según alertas de la Policía Cibernética y reportes de ciberseguridad y en casos de exposición de cuentas, grooming, acoso y robo de datos son:



Roblox Minecraft Fornite Free Fire Among Us Call of Duty Clash Royale FIFA

Así como las redes sociales Messenger Kids, Discord, Tik-Tok y Snapchat.

Municipios en Edomex con casos de secuestros virtuales de menores

La Policía Cibernética del Estado de México atendió el año pasado 18 mil 768 denuncias por delitos digitales, de las cuales el 74 por ciento corresponde, entre otros rubros, a cobranza ilegítima con amenazas, acoso cibernético, cada una con más de 4 mil casos; robo de contraseñas, con poco más de 2 mil 300 reportes; fraudes en comercio electrónico, con mil 599 casos; extorsión cibernética, con más de mil 470 eventos.

De los municipios con más reportes se encuentran Ecatepec y Toluca, con más de mil 700 cada uno, seguidos de Naucalpan, Nezahualcóyotl y Cuautitlán Izcalli.

Estos municipios concentran la mayoría de los reportes por intento de ciberdelitos, donde se incluyen casos vinculados a videojuegos, extorsión virtual, acoso y fraudes.