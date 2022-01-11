Send It To Me, sellos postales en homenaje a los Rolling Stones

Los Rolling Stones serán homenajeados con nuevos sellos postales en Reino Unido. Se trata de serie de homenaje dedicada a sus actuaciones que han efectuado por todo el mundo y en el marco de la celebración del aniversario 60 de emblemática banda de rock.

La compañía británica Royal Mail ha informado que emitirá una serie especial de 12 sellos "como homenaje a uno de los grupos de rock más duraderos de todos los tiempos": Rolling Stones.

Satisfaction!



Today we proudly unveil our celebration of rock legends The Rolling Stones, with stamps featuring classic live performances.



Explore the range, featuring a number of limited edition collectibles>> https://t.co/lOZVZPNnN1 pic.twitter.com/pn5gEVRL8s — Royal Mail Stamps (@RoyalMailStamps) January 11, 2022

Ocho sellos postales en homenaje a los Rolling Stones

De esta serie, ocho sellos postales presentan imágenes del vocalista Mick Jagger, los guitarristas Keith Richards y Ronnie Wood, además del fallecido baterista Charlie Watts actuando en diferentes conciertos alrededor del mundo. (Watts murió el año pasado, a los 80 años de edad).

Imágenes de sus actuaciones registradas desde el Hyde Park de Londres en julio del año de 1969 y hasta East Rutherford en Nueva Jersey, en agosto del año 2019.

Los otros cuatro sellos postales muestran un par de imágenes de la banda completa y dos de carteles de sus giras mundiales.

David Gold, director de Asuntos Públicos y Política del Royal Mail:

Pocas bandas en la historia del rock han logrado labrar una carrera tan rica y extensa como la de los Rolling Stones.

A través de un comunicado, la compañía británica Royal Mail señaló que los Rolling Stones "Han creado algunos de los álbumes más icónicos e inspiradores de la música moderna, con actuaciones en directo innovadoras".

To mark the 60th anniversary of the Rolling Stones this year, Royal Mail has honoured the band with a collection of exclusive stamps and collector’s items.



The stamps are available to pre-order from today and will go on general sale on January 20: https://t.co/Qv8qTHs50a pic.twitter.com/bbcWzN8wTO — The Rolling Stones (@RollingStones) January 11, 2022

Los Rolling Stones se formaron en el año de 1962 y desde entonces se han consolidado como uno de los grupos de rock más exitosos y longevos del mundo. Cuentan con ventas estimadas de más de 240 millones de discos por prácticamente todo el mundo, además de numerosos premios, entre ellos tres Grammys.

Se trata del cuarto grupo musical reconocido con un homenaje de emisión de sellos postales de parte de Royal Mail, quien en su comentó hizo lo propio con The Beatles, Pink Floyd y Queen.

La compañía británica Royal Mail señaló que había trabajado con los Rolling Stones y sus directivos en la colección de sellos postales, que saldrán a la venta para el día 20 de enero de este 2022.