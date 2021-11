Premios Grammy 2022: Estos son todos los nominados

La edición 64 de los premios Grammy 2022 se llevará a cabo el lunes 31 de enero del 2022. El evento premiará a los mejores artistas nominados dentro de 86 categorías, entre las que se encuentran “mejor actuación musical global” y “mejor álbum de música latina”.

Los premios Grammy 2022 tienen varias sorpresas este año, como las múltiples nominaciones del ganador del Oscar, Jon Batiste, o las nominaciones de The Weeknd, el cual amenazó con no participar en futuros premios luego de que el año pasado no recibiera ninguna nominación.

Surgen controversias en los premios Grammy 2022

Entre las grandes revelaciones en la lista de nominados están las tres nominaciones que recibió el cantante pop, The Weeknd, pues este había criticado duramente a los premios a inicios del 2021. De acuerdo con el cantante, los premios Grammy eran “corruptos”.

Esto fue lo que dijo luego de no obtener nominaciones por su popular sencillo “Blinding Lights” en 2020.

A pesar de eso, las personas impulsaron sus letras para entrar en la lista de nominados en estos premios Grammy 2022.

En palabras de Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de Grabación, los votantes no prestaron atención a los sucesos pasado entre el cantante pop y los Grammy, pues se enfocaron en calificar la calidad de la música de los artistas.

Los votantes realmente están evaluando la música y no se quedan atrapados en la reputación de ningún otro ruido externo o ninguna historia de los artistas… Con eso en mente, creo que están votando por cosas que reconocen como excelencia.

Sin duda este año está lleno de sorpresas y revelaciones musicales, por eso, aquí te compartimos las nominaciones a los premios Grammy 2022 de las categorías principales y algunas reacciones de los artistas.

Grabación del año: nominados en estos premios Grammy 2022

“I still have faith in you”, de ABBA.

“Freedom”, de Jon Batiste.

“I get a kick out of you”, de Tony Bennet y Lady Gaga.

“Peaches”, de Justin Bieber ft. Daniel Caesar & Giveon.

“Right on me”, de Brandi Carlie.

“Kiss me more”, Doja Cat ft. SZA.

“Happier than ever”, de Billie Eilish.



“Montero (call me by your name)”, de Lil Nas X.

“Drivers license”, de Olivida Rodrigo.

“Leave the door open”, de Silk Sonic.

WOW!! Thank you God!! 🙏🏾🤍

I love EVERYBODY!

I’m so grateful to my collaborators and to my ancestors 😭😭😭 11! pic.twitter.com/6A2jDlJzSk — jon batiste (@JonBatiste) November 23, 2021

Álbum del año: nominados en estos premios Grammy 2022

“We are”, de Jon Batiste.

“Love for sale”, de Tony Bennet & Lady Gaga.

“Justice (triple chucks deluxe)", de Justin Bieber.

“Planet Her (deluxe)", de Doja Cat.

“Happier than ever”, de Billie Eilish.

“Back of my mind”, de H.E.R.

“Montero”, de Lil Nas X.

“Evermore”, de Taylor Swift.

“Donda”, de Kanye West.

Canción del año: nominados en estos premios Grammy 2022

“Bad habits”, Ed Sheeran.

“A beautiful noise”, Alicia Keys featuring Brandie Carlile.

“Fight for you”, H.E.R.

“Drivers license”, Olivia Rodrigo.

“Happier than ever”, Billie Eilish.

“Leave the door open”, Silk Sonic.

“Kiss me more”, Doja Cat featuring SZA.

“Right on time”, Brandi Carlile.

“Peaches”, Justin Bieber featuring Daniel Caesar & Giveon.

“Montero (call me by your name)", Lil Nas X.

Billie has been nominated for 7 #GRAMMYs! @RecordingAcad



Album of the Year

Record of the Year

Song of the Year

Best Pop Vocal Album

Best Pop Solo Performance

Best Music Video

Best Music Film pic.twitter.com/XOHcIcmHh9 — billie eilish (@billieeilish) November 23, 2021

Mejor nuevo artista: nominados en estos premios Grammy 2022

Jimmie Allen, Finneas, Arooj Aftab, Baby Keem, Glass Animals, The Kid Laroi, Olivia Rodrigo, Arlo Parks, Japanese Breackfast y Saweetie.

Mejor álbum dance/electrónico: nominados en estos Grammy 2022

“Subconsciously”, de Black Coffee.

“Fallen Embers”, de Illenium.

“Music is the weapon (Reloaded)", de Major Lazer.

“Shockwave”, de Marshmello.

“Free Love”, de Sylvan Esso.

“Judgement”, de Ten City.

Our mission has always been to bring people together through our music. We couldn’t be more excited to be nominated for our first @RecordingAcad Grammy this year for Best Dance/Electronic Album.



Always remember, music is the best weapon 🔥



Major Love,

Diplo, Ape, & Walshy pic.twitter.com/OqAK0h8ZaZ — MAJOR LAZER (@MAJORLAZER) November 23, 2021

Mejor álbum pop latino: nominados a premios Grammy 2022

“Hecho a la antigua”, Ricardo Arjona.

“Mis amores”, Paula Arenas.

“Revelación”, Selena Gómez.

“Mis manos”, Camilo.

“Vértigo”, Pablo Alborán.

“Mendó", Alex Cuba.

Mejor álbum de música urbana latina: nominados a premios Grammy 2022

“Sin miedo (del amor y otros demonios) 8", Kali Uchis.

“JOSE”, J Balvin.

“KG0516", Karol G.

“Mendó", Alex Cuba.

“El último tour del mundo”, Bad Bunny.

“Afrodisíaco”, Rauw Alejandro.

Mejor álbum de rock/alternativo latino: Premios Grammy 2022

“Origen”, Juanes.

“Calambre”, Nathy Peluso.

“El madrileño”, C. Tangana.

“Deja”, Bomba Estéreo.

“Mira lo que me hiciste hacer (deluxe edition)", Diamante Eléctrico.

“Sonidos de karmática resonancia”, Zoé.

Mejor álbum de regional mexicano incluido tejano: Premios Grammy 2022

“Antología de la música ranchera, vol. 2", Aida Cuevas.

“Seis”, Mon Laferte.

“A mis 80’s”, Vicente Fernández.

“Un canto por México, vol. II”, Natalia Lafourcade.

“Ayayay! (super deluxe)", Christian Nodal.

Felicidades! a La Máxima Exponente de Música Mexicana @AidaCuevas es un lindo testimonio de su legado por mantener vigencia de la música regional mexicana, un 💎 más en su corona 👑 de Reina de la Música Ranchera👏👏🎶 46 años de ser leal a la música del Mariachi 🇲🇽👏 pic.twitter.com/DlwXqf4iqw — Sandra Arredondo A (@sarredondoa) November 23, 2021

Artistas con más nominaciones a estos premios Grammy 2022

Jon Batiste: 11 nominaciones.

Doja Cat: 8 nominaciones.

H.E.R.: 8 nominaciones.

Justin Bieber: 8 nominaciones.

Olivia Rodrigo: 7 nominaciones.

Billie Eilish: 7 nominaciones.