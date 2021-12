Semadet activa contingencia atmosférica en Jalisco por contaminación

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet) activó la contingencia atmosférica fase 1 en la zona de influencia de la estación de monitoreo Las Pintas, ubicada en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

Según el reporte, la Semadet dicha estación alcanzó niveles de 158 puntos de Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA) durante más de dos horas.

La secretaría recalcó que además de la contingencia atmosférica en Jalisco, también sigue activa la pre contingencia en Santa Fe en Tlajomulco y Miravalle en Tlaquepaque, donde los ciudadanos ya resienten la mala calidad del aire.

La contingencia atmosférica fue activada desde las 7:00 de la mañana, del miércoles 22 de diciembre, debido a que la contaminación ha ido aumentando en la zona de Las Pintas, Jalisco, donde se presentaron los niveles más altos.

SEMADET informa:

📍#ContingenciaAtmosférica fase I en área de influencia de la estación #LasPintas y #PrecontingenciaAtmosférica en área de influencia de las estaciones #SantaFe y #Miravalle por el contaminante PM10



Cuida tu salud 😷 y mantente informado pic.twitter.com/jVOIS7WzpO — Aire y Salud AMG (@AireySaludAMG) December 22, 2021

Vecinos de Jalisco sienten ardor en ojos por contingencia atmosférica

Una de las características de esta contingencia atmosférica es que las personas empiezan a sentir que tienen problemas de respiración y los ojos les arden.

“En los ojos que te arden los ojos eso sí, pero pues aquí nos tocó casi 40 años... se siente más”, dijo Elba Ramos, vecina de Miravalle en entrevista con Azteca Noticias.

María, otra vecina de la zona, aseguró que la contingencia atmosférica logra entrar a su cuarto pese a que cierra sus ventanas.

“Pos yo cierro las ventanas y me encierro en mi cuarto pero si entra”, mencionó.

Sin embargo, también se encontraron a personas que no notan los problemas de contaminación en Jalisco, como es el caso de Elio, un vecino de Miravalle, quien dijo:

“Uno que lo viva no, hacemos nuestra vida normal, pero estamos encerrados no salimos le digo que no salgo a trabajar”.

En cambio, Rosa Marcial, otra vecina de la zona explicó que luego de vivir toda la vida en Miravalle, ya nota las afectaciones a su salud a causa de la contingencia atmosférica .

“Tengo 39 años viviendo en Miravalle y siempre que me hacen estudios, me checan pulmones y me preguntan que si yo fumo, cuando yo nunca he fumado. Es la consecuencia de vivir toda mi vida en Miravalle”, acotó.

Ante esta contingencia atmosférica Fase 1, la Semadet recomendó evitar las actividades al aire libre, usar el cubrebocas, cerrar puertas y ventanas y evitar el uso del automóvil.