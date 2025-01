¿Sembrando vida o fraude? El programa que fracasó en Tabasco

El programa “ Sembrando Vida ”, una iniciativa del gobierno mexicano encabezado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido objeto de fuertes críticas debido a su implementación en el municipio de Balancán, al sur de Tabasco; campesinos locales como Bertha Muñoz y Juan denuncian que, lejos de lograr el objetivo de reforestar, el programa ha llevado a una deforestación masiva.

Según información recabada, técnicos del programa exigían a los campesinos tener terrenos despejados para poder participar. Esto motivó a los productores a talar bosques para cumplir con los requisitos del programa, lo que resultó en una destrucción ambiental significativa. Juan, otro campesino de la zona, subraya que la deforestación fue masiva y que, en lugar de proteger el medio ambiente, se causó aún más daño.

Millones de pesos fueron invertidos en Tabasco para el programa “Sembrando Vida”

Una de las metas de “Sembrando Vida” consistía en construir viveros militares y comunitarios para suministrar material vegetal a los campesinos. Sin embargo, la inversión realizada no parece haber rendido frutos. En el estado de Tabasco, desde 2019 a 2022, la Secretaría de la Defensa Nacional invirtió 679 millones de pesos en el funcionamiento de tres viveros, pero los árboles cultivados no eran adecuados para el clima y el suelo local. Juan menciona que los árboles de cacao y piña, que no son típicos de la región, no lograron prosperar y están muriendo.

Además, los campesinos han reportado que quienes no cumplen con las exigencias del programa pueden enfrentar sanciones. Bertha Muñoz expresa que la amenaza de perder el apoyo económico, que asciende a entre 4 mil y 6 mil pesos, hace que muchos prefieran no hablar abiertamente sobre los problemas del programa.

“Sembrando fraude": así calificaron el programa

Actualmente, los viveros militares y la mayoría de los comunitarios lucen abandonados. Solo quedan los letreros que indicaban su existencia, lo que refuerza la percepción de fracaso y falta de continuidad. Lorena califica el programa como un “Sembrando Fraude” debido a la deforestación y la mala utilización de los recursos públicos. Desde su implementación, más de 176,000 millones de pesos de recursos públicos han sido destinados al programa.