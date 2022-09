VIDEO: Senador borracho insulta a policía de Colombia

Un senador borracho protagonizó un video en el que insulta a la policía de Colombia a las afueras de un hotel de Cartagena, aunque días después se disculpó.

En la grabación, el senador borracho, identificado como Alex Flórez, arremete contra la policía de Colombia y llama a sus integrantes como “asesinos”, “ladrones” y “violadores de derechos”.

Le hicieron un entrampamiento al senador Alex Florez. 😤 pic.twitter.com/aLDtaBp9fE — ᎫႮᏞᏆᎪΝ (@TheyAreJulian) September 2, 2022

En la grabación aparece el senador borracho y reclama a los policías, a quienes llama “violadores de derecha”, “atracadores” entre otros. Uno de los escoltas del funcionario intenta detener al senador, sin embargo, este continúa ofendiendo a la policía.

Policía de Colombia denuncia a senador borracho

Tras el video, la policía interpuso una denuncia penal en contra del senador borracho, quien pertenece a la coalición del gobierno del presidente Gustavo Petro, por los delitos de injuria y calumnia, además de no “irrespetar a las autoridades de la Policía”.

Días después del escándalo, el senador salió a pedir disculpas a través de un video difundido en sus redes sociales.

Reconocer es el primer paso para avanzar. Le cuento esta difícil verdad al país esperando puedan comprender y disculpar mi error.



Seguiré trabajando con humildad por mejorar. pic.twitter.com/5dtAq2IWba — Alex Flórez Hernández (@AlexFlorezH) September 4, 2022

“Nunca más voy a volver a tomar y que si llega a ocurrir un episodio de estos yo me retiro de la política porque tengo la firme convicción de lo que mi voluntad es capaz”.

“No tengo una enfermedad que implique internarse en un centro de rehabilitación, yo ni siquiera tomo los días de semana. Simplemente que el alcohol me hace muchísimo daño cuando lo consumo me hace muchísimo daño me afecta mucho saca una versión de mí que no es la que me representa que no es la que yo quiero ser”.

Sin embargo, medios de Colombia detallaron que el escándalo del senador desató no solo críticas en los opositores, sino podría ser acreedor de sanciones legales por sus comportamientos, ya que la Procuraduría abrió un proceso para sacarlo del Congreso.

Sin embargo, sus detractores aseguraron que no es la primera vez que protagoniza un escándalo el senador borracho, ya que cuando fue concejal de Medellín, chocó su coche, además de otro durante un acto de campaña de Petro en donde dio un codazo a la también senadora Susana Gómez.