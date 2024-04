“Ya no podemos remar”: Canotaje se ve afectado por la sequía en Michoacán

El canotaje en Michoacán se está viendo afectado por la sequía que se vive en ese estado. Los integrantes de la Selección Michoacana de Canotaje ven que ese deporte agoniza ante los estragos que ha dejado la sequía en el lago de Pátzcuaro.

Animales buscando alimento y agua, en lo que antes era la pista de entrenamiento, canoas abandonadas y un paisaje prácticamente desértico en la rivera de la Isla de Urandén, es la realidad con la que conviven los integrantes de Selección Michoacana de Canotaje.

“Es una situación muy triste porque ya no podemos entrenar, pero aun así queremos agarrar medallas en los Juegos Nacionales. Ahorita estuviéramos remando, pero como ya no está hondo ya no podemos”, dijo Fabián Cristóbal Cortés, canoísta.

Cancelan tradición de más de 50 años en el canotaje

En Urandén el cuerpo de agua prácticamente desapareció y provocó que se cancelara la tradicional regata de Sábado de Gloria, poniendo pausa a una tradición de más de 50 años, que servía de preparación para los canoístas.

“Una situación muy crítica que estamos viviendo aquí en el lago de Pátzcuaro. En Urandén nos está afectando en el ámbito deportivo, porque donde era la pista de canotaje ya no se puede seguir practicando este deporte”, dijo Juan Carlos León Quirino, entrenador de los canoístas.

Acostumbrados a lidiar con adversidad, los canoístas de Urandén se niegan a darse por vencidos y buscarán honrar a sus antepasados en la máxima justa deportiva del país a nivel nacional consiguiendo alguna medalla.

“Es algo natural que tenemos los purépechas de no dejarnos vencer. No fuimos vencidos por ninguna otra persona y esta vez no va ser la excepción. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir luchando con más determinación, con más coraje”, dijo el entrenador Juan Carlos León Quirino.