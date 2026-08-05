VIDEO | Pipas escoltadas y un fuerte olor: así eran tres mega predios para procesar combustible ilegalmente

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló cuatro centros de donde se procesaba de manera ilegal combustible en tres estados de México.

Estos lugares fueron ubicados en inmuebles distribuidos en los estados de San Luis Potosí, Hidalgo y Morelos, de acuerdo con una investigación y operación federal contra el robo de hidrocarburos.

Autotanques delatan nave para procesar combustible en San Luis Potosí

De acuerdo con la FGR, la investigación se originó tras diversas denuncias anónimas recibidas por el agente del Ministerio Público Federal (MPF).

Los reportes indicaban la existencia de una instalación tipo nave ubicada en el municipio de San Luis Potosí, San Luis Potosí, a la cual ingresaban autotanques de manera constante. Esto derivó en un cateo en el lugar donde aseguraron:



Ocho tanques de 80 mil litros aproximadamente

Ocho cilindros horizontales sin medios de identificación

Seis cilindros verticales

894 tótems (contenedores) de mil litros cada uno

Una máquina asfaltadora

Un generador eléctrico diésel

Una máquina roscadora o tarraja eléctrica portátil para tubos

Una planta de luz o generador diésel

Entre 500 mil y 600 mil litros de petrolífero

Equipo de cómputo

40 cinchos de seguridad para escotilla de pipa

Documentos

Una camioneta tipo pick up

En tanto, en la Laguna de San Vicente, también en San Luis Potosí, fue asegurado un predio que posiblemente era utilizado para realizar actividades relacionadas con el procesamiento ilícito de hidrocarburos.

Durante el cateo, las autoridades procedieron al aseguramiento de 18 tanques verticales, dos líneas de producción de hidrocarburo, aproximadamente 40 mil litros de petrolífero asegurado tipo petróleo crudo y diésel, una toma de muestra de ácido sulfúrico, dos frascos de color ámbar con características de hidrocarburo, una muestra de hidrocarburo y documentación.

Catean instalación en Hidalgo ligada a combustible ilegal

En Tizayuca, Hidalgo, se denunció la existencia de una instalación utilizada probablemente para procesamiento de combustibles.

Durante el cateo se aseguró el inmueble y se localizaron 32 contenedores con capacidad para mil litros, 25 contenedores con capacidad para 5 mil litros, 456 mil 300 litros de posiblemente hidrocarburo o producto químico, documentación diversa, un aparato electrónico, monitores y equipo de cómputo.

Autoridades localizaron un centro clandestino de distribución de combustible robado en Atotonilco de Tula, Hidalgo.



Se aseguraron 80 mil litros de hidrocarburo, autotanques, vehículos con reporte de robo y mangueras utilizadas para extraer gasolina de ductos de Pemex. No hubo… pic.twitter.com/lB0F3xSk0d — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) August 2, 2026

Desmantelan en Morelos predio usado para procesar combustible ilegalmente

Una denuncia que recibieron las autoridades señalaba que, en el municipio de Cuautla, Morelos, se observaba el ingreso constante de pipas escoltadas por camionetas, además de un olor fuerte a hidrocarburos y químicos.

Tras el cateo se logró el aseguramiento del inmueble, seis muestras recabadas de los contenedores localizados, documentación diversa y talones de cheques.