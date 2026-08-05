Suprema Corte declara que cobros municipales son ilegales, pero solo en este caso

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nuevamente fue clara y este martes 4 de agosto de 2026 reiteró que los municipios no pueden realizar cobros por infraestructura en materia de telecomunicaciones.

El máximo tribunal del país invalidó partes de la Ley de Ingresos 2026 del municipio de Santa Clara, Durango, que contemplaba cobros que corresponden exclusivamente a las autoridades federales.

Pleno de la SCJN invalida cobros municipales

El Pleno determinó invalidar los cobros municipales que invaden la competencia federal en materia de telecomunicaciones.

"Que establecen cobros por la instalación y/o construcción de antenas y torres de telecomunicación y/o radiodifusión o similares, y para la construcción de tuberías para líneas de fibra óptica, telefónica o similares",expuso Yasmín Esquivel, ministra de la SCJN.

Fallo de la Corte por cobros se ha emitido en otras zonas

No es la primera vez que se ha dado un fallo como este por el mismo tema. Ya lo ha hecho en San Marcos y General Canuto A. Neri, en Guerrero. Así como en Apan, Yahualica y San Felipe Orizatlán, en Hidalgo.

"Se invalidaron normas que preveían cobros por licencias de construcción respecto de antenas de radio, telefonía celular, televisión y comunicación anual por unidad", añadió la mministra Yasmín Esquivel.

Así que las determinaciones de la Corte son contundentes en esta materia. Ya hay precedentes y terminarán por erradicar todos los cobros que pretendan hacer los municipios sobre instalaciones federales.

Alcaldesa de Morena ignora fallo de la Corte por cobros

En julio pasado, la Corte determinó que la regulación en materia de telecomunicaciones es un tema de competencia federal y los municipios no pueden realizar cobros por instalación u operación, retiro de antenas, mástiles, cableado, entre otros.

El máximo tribunal del país invalidó el cobro de cuotas en las leyes de ingresos de los municipios de San Marcos y General Canuto A. Neri, en Guerrero.

No obsatnte, las resoluciones de la Corte no han sido acatadas por Guadalupe López González, alcaldesa de Morena en Salvador Alvarado, en Sinaloa.

La edil pretende cobrar cientos de millones de pesos a empresas de telecomunicaciones, telefonía, internet y televisión que utilizan infraestructura federal a través del cableado de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).