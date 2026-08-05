Auto aplastado y accesos bloqueados: Cae gigantesco árbol en calles de la GAM y deja graves daños

En las primeras horas de este 5 de agosto 2026, se reportó la caída de un enorme árbol, de aproximadamente 15 metros de altura, en calles de la colonia Torres Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), en la Ciudad de México.

El gigantesco arbusto se desprendió de la raíz, cayendo sobre la Calzada Santa Anata, esquina con Prolongación Saturno; servicios de emergencia acudieron al lugar de los hechos.

Daños materiales y bloqueo vial: Así fue la caída del árbol en la GAM

Los primeros reportes indican que el árbol de 15 metros de altura quedó atravesado sobre la vialidad, bloqueando el acceso a una unidad habitacional en la zona.

Además, la caída del enorme arbusto aplastó un vehículo, causando daños importantes, al menos, a otro automóvil que se encontraba estacionado en calles de la colonia Torres Lindavista, en la GAM.

A pesar de lo aparatoso de la situación, no se reportaron personas lesionadas.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar de los hechos para realizar los trabajos necesarios para el retiro del árbol y poder liberar la circulación en la zona para evitar mayores riesgos en la zona.

¿Qué pasa si cae un árbol sobre mi auto en CDMX?

¡Atención, capitalinos! Todas las alcaldías de la Ciudad de México cuentan con un mecanismo para responder por los daños ocasionados por la caída de árboles; sin embargo, este tipo de "seguro" dependerá de la vía en la que te encuentres durante el momento del accidente.

Es decir, en caso de que el accidente ocurra sobre una vía primaria, el responsable de cubrir los daños será el Gobierno de la CDMX, pero, si ocurre en una vía secundaria, la alcaldía correspondiente deberá pagar por los daños.

Por otro lado, en caso de contar con un seguro con cobertura amplia, puedes acudir directamente con la agencia, pues ellos podrían brindarte la asesoría necesaria saber que hacer.