¿Quiénes son más corruptos, los hombres o las mujeres? Un estudio de la IBERO lo revela

Durante años se ha repetido la idea de que las mujeres son menos corruptas que los hombres. Sin embargo, un estudio del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana (IBERO) plantea una explicación distinta: la diferencia no estaría en valores o principios, sino en el tipo de trámites que cada persona realiza y en la frecuencia con la que interactúa con las instituciones públicas.

La investigación, basada en información de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) entre 2011 y 2023, encontró que las mujeres tienen 57% menos probabilidad de reportar el pago de un soborno que los hombres. No obstante, las autoras aclaran que este dato no significa que sean "menos corruptas", sino que suelen enfrentarse a menos escenarios donde se solicitan pagos irregulares.

¿Quién paga más sobornos en México?

El estudio concluye que los hombres reportan más pagos de sobornos porque, en promedio, realizan con mayor frecuencia trámites como licencias, registros vehiculares, permisos o inspecciones, procesos donde existe mayor contacto con funcionarios públicos y, por lo tanto, más oportunidades para que ocurra un acto de corrupción.

Las investigadoras señalan que el problema no está en el género, sino en la forma en que cada grupo interactúa con la burocracia y las instituciones del Estado.

¿Por qué las personas con estudios universitarios reportan más sobornos?

Otro hallazgo llamó la atención de las especialistas: las personas con educación universitaria reportan más pagos de sobornos.

La explicación no apunta a que la educación promueva conductas indebidas. Más bien, quienes tienen mayor escolaridad suelen realizar más trámites, poseen bienes que requieren permisos o registros y reconocen con mayor facilidad cuándo un pago solicitado constituye un soborno.

¿Tener más mujeres en el gobierno reduce la corrupción?

El análisis también revisó si el aumento de mujeres en cargos públicos municipales, impulsado por las reformas de paridad, tuvo algún efecto en la corrupción cotidiana.

Los resultados muestran que una mayor representación femenina no reduce de forma significativa los sobornos ni cambia la diferencia entre hombres y mujeres. Las autoras explican que la inclusión política es un avance importante, pero por sí sola no modifica las prácticas administrativas donde ocurren estos actos.

¿Qué concluye el estudio de la IBERO sobre la corrupción?

Las investigadoras sostienen que combatir la corrupción requiere transformar la forma en que operan las instituciones públicas, reducir los espacios de discrecionalidad y simplificar los trámites.

El estudio invita a dejar de atribuir la corrupción a características personales y enfocarse en las condiciones institucionales que facilitan o limitan estos actos, ofreciendo una perspectiva distinta para entender uno de los principales problemas del país.