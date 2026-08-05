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Marchas y bloqueos en CDMX: ¡Alerta vial! Reabren Periférico tras cierre de manifestantes en San Jerónimo

Estas son las vialidades con afectaciones para este miércoles provocadas por las marchas, bloqueos y trabajos de emergencia en CDMX; conoce las rutas alternas.

Marchas en CDMX HOY 5 de agosto 2026: Calles cerradas y vialidades afectadas; rutas alternas
¿Qué pasa en las calles de la CDMX este miércoles?|X: @OVIALCDMX

Escrito por: Fernanda Benítez, Daniel Rivera Guzmán

¡Toma precauciones y sal con tiempo! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 5 de agosto 2026.

Calles cerradas y vialidades afectadas por marchas en CDMX

Reabren laterales de Periférico en San Jerónimo tras retiro de manifestantes

La circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico, a la altura de San Jerónimo y con dirección al sur de la CDMX, fue restablecida después del bloqueo realizado por manifestantes, por lo que los automovilistas nuevamente pueden transitar por esta parte de la vialidad.

Previamente, la presencia de manifestantes obligó a cerrar las laterales de Periférico y generó afectaciones para quienes circulaban por la zona; durante el bloqueo, la alternativa recomendada fueron los carriles centrales.

Tras el retiro de los inconformes, el tránsito comenzó a normalizarse en San Jerónimo, aunque los retrasos acumulados podrían tardar algunos minutos en disminuir.

Manifestantes bloquean laterales de Periférico en San Jerónimo; estas son las alternativas viales

La presencia de manifestantes provocó el cierre de la circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico, a la altura de San Jerónimo, con dirección hacia el sur de la CDMX; la afectación fue reportada alrededor de las 15:29 horas y obliga a los automovilistas a modificar su recorrido por esta zona.

Ante el bloqueo, autoridades de tránsito recomendaron utilizar como alternativa vial los carriles centrales de Anillo Periférico, mientras permanece interrumpido el paso por las laterales.

Si circulas por San Jerónimo, considera posibles retrasos y anticipa tu salida para evitar quedar detenido en la zona afectada.

Bloqueo en Vasco de Quiroga; alternativas viales

Un grupo de manifestantes realiza el bloqueo en Vasco de Quiroga a la altura de Roberto Medellín, en la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX.

Estas son las alternativas viales: Av. Javier Barros Sierra.

Asentamientos en José María Izazaga

Se reportan asentamientos vehiculares al cruce con semáforos en José María Izazaga desde Pino Suárez a Eje Central; se recomienda manejar con precaución.


Bloqueo en Centro Histórico; alternativas viales

Integrantes de la Autoridad Tradicional y Cultura Triqui mantienen el bloqueo en el cruce de José María Izazaga y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, en CDMX.

Se recomienda tomar las siguientes recomendaciones viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier y José María Pino Suárez, además de anticipar sus traslados.

Bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza

Manifestantes bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Martha Acatitla; al momento se desconocen sus demandas.

Corte preventivo en Av. Chapultepec; zonas afectadas y alternativas viales

Debido a la presencia de manifestantes se realiza un corte preventivo en la Av. Chapultepec al Oriente a la altura de Morelia en Av. Dr. Río de la Loza y Digna Ochoa y Plácido, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Estas son las alternativas viales por el corte de circulación: Durango, Av. Álvaro Obregón y Av. Paseo de la Reforma.

Liberan circulación en Eje 3 Oriente

Vecinos de la colonia San Simón Culhuacán, retiran el bloqueo que mantenían sobre el Eje 3 Oriente, a la altura de Taxqueña, en protesta por una recicladora en la zona; la circulación se restablece.

Continúa el cierre de circulación en Eje 3 Oriente

Manifestantes continúan con el cierre de circulación en el eje 3 Oriente con dirección al Norte a partir de Cafetales. Estas son las alternativas viales: Av. Tláhuac y Eje 2 Oriente.

Cierre circulación en Eje 3 Oriente

Un grupo de manifestantes provocan el cierre de circulación en Eje 3 Oriente con dirección al Norte a la altura de Calzada Taxqueña, alcaldía Iztapalapa.

Estas son las alternativas viales: Av. Tláhuac y Eje 2 Oriente.

Implementan modo reversible en Circuito Interior

Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.

¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?

El Hoy No Circula para este miércoles 5 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.

  • Engomado ROJO
  • Terminación de placas 3 y 4
  • Holograma 1 y 2

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