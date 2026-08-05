Marchas y bloqueos en CDMX: ¡Alerta vial! Reabren Periférico tras cierre de manifestantes en San Jerónimo
Estas son las vialidades con afectaciones para este miércoles provocadas por las marchas, bloqueos y trabajos de emergencia en CDMX; conoce las rutas alternas.
¡Toma precauciones y sal con tiempo! Las marchas hoy , manifestaciones y bloqueos podrían afectar gravemente algunas calles y vialidades principales de la Ciudad de México (CDMX), provocando tráfico intenso y avance lento en varias zonas; te compartimos las vialidades afectadas para este 5 de agosto 2026.
Calles cerradas y vialidades afectadas por marchas en CDMX
Reabren laterales de Periférico en San Jerónimo tras retiro de manifestantes
La circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico, a la altura de San Jerónimo y con dirección al sur de la CDMX, fue restablecida después del bloqueo realizado por manifestantes, por lo que los automovilistas nuevamente pueden transitar por esta parte de la vialidad.
Previamente, la presencia de manifestantes obligó a cerrar las laterales de Periférico y generó afectaciones para quienes circulaban por la zona; durante el bloqueo, la alternativa recomendada fueron los carriles centrales.
Tras el retiro de los inconformes, el tránsito comenzó a normalizarse en San Jerónimo, aunque los retrasos acumulados podrían tardar algunos minutos en disminuir.
Manifestantes bloquean laterales de Periférico en San Jerónimo; estas son las alternativas viales
La presencia de manifestantes provocó el cierre de la circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico, a la altura de San Jerónimo, con dirección hacia el sur de la CDMX; la afectación fue reportada alrededor de las 15:29 horas y obliga a los automovilistas a modificar su recorrido por esta zona.
Ante el bloqueo, autoridades de tránsito recomendaron utilizar como alternativa vial los carriles centrales de Anillo Periférico, mientras permanece interrumpido el paso por las laterales.
Si circulas por San Jerónimo, considera posibles retrasos y anticipa tu salida para evitar quedar detenido en la zona afectada.
Bloqueo en Vasco de Quiroga; alternativas viales
Un grupo de manifestantes realiza el bloqueo en Vasco de Quiroga a la altura de Roberto Medellín, en la alcaldía Álvaro Obregón, en CDMX.
Estas son las alternativas viales: Av. Javier Barros Sierra.
14:50 #PrecauciónVial | Bloqueo por manifestantes en Vasco de Quiroga a la altura de Roberto Medellín, @AlcaldiaAO. #AlternativaVial Av. Javier Barros Sierra pic.twitter.com/JHUeD0r7Q2— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 5, 2026
Asentamientos en José María Izazaga
Se reportan asentamientos vehiculares al cruce con semáforos en José María Izazaga desde Pino Suárez a Eje Central; se recomienda manejar con precaución.
Asentamientos vehiculares al cruce con semáforos en José María Izazaga de Pino Suárez a Eje Central. pic.twitter.com/wplrD3tiPh— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 5, 2026
Bloqueo en Centro Histórico; alternativas viales
Integrantes de la Autoridad Tradicional y Cultura Triqui mantienen el bloqueo en el cruce de José María Izazaga y 20 de Noviembre, en el Centro Histórico, en CDMX.
Se recomienda tomar las siguientes recomendaciones viales: Eje Central Lázaro Cárdenas, Fray Servando Teresa de Mier y José María Pino Suárez, además de anticipar sus traslados.
Bloqueo en Calzada Ignacio Zaragoza
Manifestantes bloquean la Calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Santa Martha Acatitla; al momento se desconocen sus demandas.
🚫 Se registra bloqueo sobre Calz. Gral. Ignacio Zaragoza en dirección al poniente y Av. Sentimientos de la Nación, colonia Ermita Zaragoza, @Alc_Iztapalapa.— C5 CDMX (@C5_CDMX) August 5, 2026
Alternativa vial: 🔀 Av. Texcoco. #MovilidadCDMX
📹 #OjosDeLaCiudad#C5CorazónDeLaCDMX
Corte preventivo en Av. Chapultepec; zonas afectadas y alternativas viales
Debido a la presencia de manifestantes se realiza un corte preventivo en la Av. Chapultepec al Oriente a la altura de Morelia en Av. Dr. Río de la Loza y Digna Ochoa y Plácido, en la alcaldía Cuauhtémoc.
Estas son las alternativas viales por el corte de circulación: Durango, Av. Álvaro Obregón y Av. Paseo de la Reforma.
#PrecauciónVial | Corte preventivo en Av. Chapultepec al Oriente a la altura de Morelia, por manifestantes en Av. Dr. Río de la Loza y Digna Ochoa y Plácido, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Durango, Av. Álvaro Obregón y Av. Paseo de la Reforma. pic.twitter.com/VZBgTaMViZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 5, 2026
Liberan circulación en Eje 3 Oriente
Vecinos de la colonia San Simón Culhuacán, retiran el bloqueo que mantenían sobre el Eje 3 Oriente, a la altura de Taxqueña, en protesta por una recicladora en la zona; la circulación se restablece.
Se restablece la circulación de Eje 3 Oriente con dirección al Norte a partir de Cafetales, luego de manifestantes a la altura de Calz. Taxqueña. pic.twitter.com/7ErxSaPZQx— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 5, 2026
Continúa el cierre de circulación en Eje 3 Oriente
Manifestantes continúan con el cierre de circulación en el eje 3 Oriente con dirección al Norte a partir de Cafetales. Estas son las alternativas viales: Av. Tláhuac y Eje 2 Oriente.
#PrecauciónVial | Permanece cerrada la circulación por manifestantes en Eje 3 Oriente con dirección al Norte a partir de Cafetales, por manifestantes a la altura de Calz. Taxqueña. #AlternativaVial Av. Tláhuac y Eje 2 Oriente. pic.twitter.com/bJC5IAyFwZ— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 5, 2026
Cierre circulación en Eje 3 Oriente
Un grupo de manifestantes provocan el cierre de circulación en Eje 3 Oriente con dirección al Norte a la altura de Calzada Taxqueña, alcaldía Iztapalapa.
Estas son las alternativas viales: Av. Tláhuac y Eje 2 Oriente.
#PrecauciónVial | Considera cerrada la circulación por manifestantes en Eje 3 Oriente con dirección al Norte a la altura de Calz. Taxqueña, alcaldía Iztapalapa. #AlternativaVial Av. Tláhuac y Eje 2 Oriente. pic.twitter.com/2hx4DY2ot7— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 5, 2026
Implementan modo reversible en Circuito Interior
Con el objetivo de mejorar la movilidad, se implementa el modo reversible en Circuito Interior desde La Raza hasta Leibnitz; la medida terminará hasta las 9:00 horas de este miércoles.
Recuerda que para mejorar la movilidad se implementa modo reversible en Circuito Interior, de La Raza a Leibnitz de las 06:30 a 09:00 horas y por la tarde en el tramo de Marina Nacional a La Raza de las 17:00 a las 20:00 horas. pic.twitter.com/J0znbE1gcH— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) August 5, 2026
¿A qué autos aplica el Hoy No Circula este miércoles?
El Hoy No Circula para este miércoles 5 de agosto aplicará desde las 5:00 hasta las 22:00 horas, por lo que los siguientes autos que NO circulan hoy.
- Engomado ROJO
- Terminación de placas 3 y 4
- Holograma 1 y 2
🌞¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) August 5, 2026
El #HoyNoCircula de este miércoles 5 de agosto en la #ZMVM aplica para vehículos con #EngomadoRojo 🔴con terminación de placas 3 y 4, holograma 1 y 2.
𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/isBcUMmkLT