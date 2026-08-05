Marchas y bloqueos en CDMX: ¡Alerta vial! Reabren Periférico tras cierre de manifestantes en San Jerónimo

La circulación en los carriles laterales de Anillo Periférico, a la altura de San Jerónimo y con dirección al sur de la CDMX, fue restablecida después del bloqueo realizado por manifestantes, por lo que los automovilistas nuevamente pueden transitar por esta parte de la vialidad.

Previamente, la presencia de manifestantes obligó a cerrar las laterales de Periférico y generó afectaciones para quienes circulaban por la zona; durante el bloqueo, la alternativa recomendada fueron los carriles centrales.

Tras el retiro de los inconformes, el tránsito comenzó a normalizarse en San Jerónimo, aunque los retrasos acumulados podrían tardar algunos minutos en disminuir.