Robaron más de 200 mil pesos: Caen dos hombres tras asaltar a un joven en calles de Iztacalco

Dos hombres fueron detenidos tras despojar a un ciudadano, de 26 años de edad, de una fuerte suma de dinero en calles de la colonia Agrícola Pantitlán, en la alcaldía Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX); los sujetos amenazaron e intimidaron a la víctima cuando llegaba a un negocio en la zona.

Así fue el asalto y la persecución en la Agrícola Pantitlán: Recuperan más de 220 mil pesos

Los primeros reportes indican que el joven se encontraba llegando a un negocio, ubicado en las calles 2 y Guadalupe, cunado dos sujetos lo amenazaron y tomaron posesión de su dinero en efectivo.

El joven pidió ayuda a algunos policías, que realizaban un patrullaje por la zona, quienes rápidamente interceptaron a los dos hombres. Al momento de realizar la revisión preventiva se les aseguraron una motoneta de color naranja, dos teléfonos celulares, además de recuperar alrededor de 220 mil 200 pesos en efectivo.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los dos responsables del robo en Iztacalco; sin embargo, se sabe que los sujetos tienen entre 21 y 30 años de edad.

"El personal fue solicitado por un hombre de 26 años de edad, quien refirió que, al llegar a un negocio, dos sujetos lo amenazaron y tomaron posesión de su efectivo", explicó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, en un comunicado publicado en su página oficial.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | En calles de la colonia #AgrícolaPantitlán, en la alcaldía @IztacalcoAl, oficiales de la #SSC de la #CiudadDeMéxico, detuvieron a dos hombres, quienes amagaron a una persona y lo despojaron de dinero.



Mientras realizaban patrullajes en el cruce de las… pic.twitter.com/ov0w2HHsBB — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 5, 2026

Situación legal de los detenidos: Presentados ante el Ministerio Público en Iztacalco

Al ser capturados, se les informó de sus derechos constitucionales, y junto a los objetos asegurados, fueron presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

Por el momento las autoridades capitalinas no han brindado más información respecto a la detención de estos dos hombres en calles de Iztacalco, en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué hacer ante un asalto en calles del CDMX?

En caso de sufrir un asalto en la Ciudad de México, mantén la calma y evita resistirte para proteger tu vida. Tras el hecho, llama de inmediato a los servicios de emergencia o acude a un poste del C5 para presionar el botón de auxilio, y formaliza tu denuncia en línea o ante la fiscalía.