‘Gringo’ abusó de alumnos en escuela en Azcapotzalco y recibe 16 años de sentencia

Un hombre de nacionalidaad estadunidense fue sentenciado al ser encontrado responsable de haber abusado sexualmente de alumnos en una escuela en la alcaldía Azcapotzalco de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de Timothy Paul Hitchcock o Timoteo Andrew Godwin Smith, quien cometió abuso sexual en una escuela primaria ubicada en calle Boldo, colonia Nueva Santa María.

Dictan sentencia a hombre por abuso sexual agravado en CDMX

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el sujeto cambió su identidad y al estar en México cometió el delito de abuso sexual agravado en contra de dos personas menores de edad.

De acuerdo con la institución, se aportaron pruebas contundentes para lograr sentencia condenatoria de 16 años y seis meses de prisión en su contra.

La pena fue obtenida por parte del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), luego de que el juez valorara las pruebas aportadas y encontrarlo responsable.

Agresor sexual de menores era maestro en escuela en Azcapotzalco

La FGR señaló que este hombre cometió actos sexuales en contra de dos víctimas personas menores de edad, cuando trabajaba como docente en dicho plantel educativo.

De acuerdo con la investigación, Timothy Paul Hitchcock o Timoteo Andrew Godwin Smithya había sido detenido en su país de origen por la comisión de diversos delitos.

Agentes lo detuvieron de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) lo aprehendieron en enero de 2017, por lo que quedó a disposición de la autoridad judicial, y actualmente está interno en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente en la alcaldía Iztapalapa.