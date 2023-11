¿Me debo presentar al Servicio Militar? Esto significa sacar bola blanca o azul en el sorteo de la cartilla

Al cumplir 18 años, todos los hombres en México deben tramitar la Cartilla del Servicio Militar, pero ¿qué significa sacar la bola blanca, azul o negra en el sorteo?

Si bien la Ley del Servicio Militar señala que este trámite es obligatorio, no hay una sanción contemplada en caso de no liberar la cartilla; sin embargo, las consecuencias por no hacerlo en tiempo y forma podrían afectar otros ámbitos de tu carrera o tu futuro.

Textualmente, la Ley indica que “se declara obligatorio y de orden público el servicio de las armas para todos los mexicanos por nacimiento o naturalización (entre 18 y 40 años), quienes lo prestarán en el Ejército o en la Armada, como soldados, clases u oficiales, de acuerdo con sus capacidades y aptitudes”.

Pero para seleccionar a si los jóvenes prestarán sus servicios en el Ejército o en la Armada se hace un sorteo.

¿Qué pasa si saco bola blanca en el sorteo del Servicio Militar?

El primer paso es citar a los jóvenes a un punto cerca de su domicilio uno de los domingos del mes de noviembre cada año, una vez reunidos, uno de los oficiales comienza el sorteo. Los ciudadanos estarán sujetos a uno de tres destinos dependiendo el color de la pelota que les toque en el sorteo.

Si les toca bola negra, estarán “a disponibilidad” en las comandancias de Zona Militar ubicadas en los diferentes estados del país.

- Bola negra: Sacar la bola negra significa que la persona en cuestión no marcha, lo cual no los libra del todo, pues quedarán en una reserva a disposición de las comandancias de Zona Militar. Terminando el periodo de 44 semanas, podrán recoger su cartilla.

- Bola blanca o azul: En estos casos si les tocará marchar a los jóvenes, por lo que los asignan a Centro de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde acudir de febrero a noviembre para recibir entrenamiento básico y apoyar a la población durante 44 sábados de 8:00 a 13:00 horas.

- Bola blanca automática: Esta es para los que no asistieron al sorteo, es decir que tendrán que marchar sí o sí.