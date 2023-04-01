SHCP mantiene pronóstico de crecimiento de 3 por ciento

La secretaría de Hacienda entregó a la Cámara de Diputados los pre criterios de política económica esperados para 2024 en los que mantiene un crecimiento del 3 por ciento para el presente año y el próximo.

Señala esto se debe al desempeño de los indicadores y al buen manejo de la política económica del gobierno.

Las autoridades hacendarías prevé que la inflación pase de 5 a 4 por cierto en 2024 y que tipo de cambio se ubique en 19.2 pesos por dólar.

Precio del petróleo se estima en 56.3 dólares en 2024

En el caso del precio del petróleo se estima que pase de 66.6 dólares por barril en 2023 a 56. 3 dólares en 2024.

No obstante, en los Pre Criterios Económicos de 2024, Hacienda presenta un ajuste ligeramente a la baja en las previsiones de ingreso y de gasto del sector público.

Las información económica de la Secretaría de Hacienda será analizada por las Comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara de Diputados.