Sheinbaum destaca reducción en violencia contra las mujeres en CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Claudia Sheinbaum dio a conocer los datos sobre los resultados de la implementación de las políticas públicas para combatir la violencia contra las mujeres, a tres años de la activación de la Alerta de Violencia de Género (AVG).

“Es una política integral de prevención de atención, de concientización no solamente a las mujeres son a los hombres también de cambio cultural, pero de mucho apoyo de una mujer que se sienta violentada por cualquier tipo de violencia pueda acercarse a la autoridad y pueda tener el apoyo y al mismo tiempo la cero impunidad, que se sepa que cualquier delito que cometan no quedarán libres, no quedará impune…”, dijo Sheinbaum Pardo.

En la Ciudad las mujeres #NoEstanSolas presentamos el Informe de Resultados a tres años de la Declaratoria de Alerta por violencia contra las Mujeres.

Datos sobre la violencia contra las mujeres en CDMX

Sheinbaum dio a conocer que de 2016 al 2021 se redujeron 16% los casos de violencia en general y que del 2019 al 2022 disminuyeron 35% los casos de muertes violentas de mujeres, tanto feminicidios como homicidios comunes.

Durante el evento se confirmó que de enero a octubre de 2022 se redujeron 22% las muertes violentas de mujeres con respecto al 2020, algo que de acuerdo con la jefa de gobierno se debe a las políticas de cero impunidad a los responsables

A tres años de la declaratoria de Alerta por Violencia contra las Mujeres podemos decir que sí ha funcionado.



Entre los varios resultados destaco que la percepción de seguridad de las mujeres aumentó en 50 por ciento, de acuerdo con el INEGI. #3AñosJuntas

Sheinbaum propondrá homologar procedimientos en feminicidios

El gobierno de Sheinbaum informó que se reportó un aumento en la detención de agresores a mujeres de 42% entre enero y octubre de 2020 con respecto al mismo periodo de 2022, es decir: tan solo este año se detuvieron 81 personas imputadas de feminicidio.

Y que de enero a octubre de 2019 comparado con el mismo periodo de 2022 aumentaron 144% el número de órdenes de aprehensión por delitos contra mujeres.

Lo que confirma, que entre 2021 y 2022 hay más imputados a proceso que casos de feminicidio.

Por estas cifras, la administración de Sheinbaum propondrá al Congreso de la Unión unificar los protocolos de investigación en materia de feminicidios entre todas las fiscalías del país.

Se detalló que casos como el de Ariadna Fernanda López, sucedido recientemente, demuestran que se requieren estándares de investigación comunes en este delito, incluso en materia forense.

Según datos del gobierno de la CDMX, la estrategia de cero impunidad y la investigación a fondo, la capital es la sexta con mayor disminución de muertes violentas por cada 100 mil mujeres entre 2019 y 2022, comparada con 22 estados que declararon la A lerta de Violencia de Género.