SICT revisará aumento en cuotas de casetas con concesionarios: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) que revisará las cuotas de casetas.

“Se aumentó 7.8%, de acuerdo a la inflación, el cobro en casetas, pero hay cuatro autopistas en donde los concesionarios incrementaron más, ya se va a corregir”, explicó durante la mañanera.

#EnLaMañanera | El presidente @lopezobrador_ dijo que algunos concesionarios elevaron el precio del uso de autopistas en más de ocho por ciento y en breve se harán ajustes a sus cobros pic.twitter.com/v3BPt1Q1WX — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) February 10, 2023

López Obrador indicó que las cuotas de casetas aumentaron como parte de la inflación, aunque en Nayarit y Sinaloa se presentaron más aumentos, aunque espera que se corrijan.

“Ayer hablé con el secretario de comunicaciones para que bajen esos incrementos”, expresó AMLO desde su conferencia en la mañanera, que se realizó en Jalisco.

De acuerdo con automovilistas de Nayarit, en algunas casetas las cuotas alcanzan el 30% de aumento, por lo que aseguraron que esto incrementará los precios de productos de la canasta básica.

Esto no nada más en Nayarit, están subiendo el costo de las casetas en todo el país!! .

Esto encarecerá más la compra sobre todo de alimentos! De lo que ya de por sí está por las nubes

😡😡😡😡😡 pic.twitter.com/bPCgeRd7RO — Maricarmen lopez (@Maricarmenlob) February 10, 2023

Aumentan las cuotas de casetas

La SICT dio a conocer los aumentos a las cuotas de casetas que se aplicarán a partir del 7 de marzo de 2023.

A través de un comunicado, se dio a conocer que este aumento en los costos de peaje es por la inflación registrada durante diciembre de 2021 a diciembre del año pasado, que fue del 7.82%.

¿Por qué aumentaron las cuotas de casetas?

La SICT indicó que este aumento en el cobro de peaje tiene por objetivo mantener un equilibrio económico, ya que los ingresos se usan para administrar, operar, conservar y mantener las autopistas del país.

¿Dónde puedo ver las cuotas de casetas?

A través de la aplicación de la SICT, conocida como Traza tu ruta, se puede calcular el costo de las carreteras y el consumo de combustible en cualquiera de las autopistas del país.

En esta app se puede ingresar el estado de origen y el tipo de vehículo que se usará para conocer cuál será el cobro en casetas, además también se puede conocer el gasto estimado de combustibles.