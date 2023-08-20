Más víctimas de la invasión de Rusia a Ucrania: 7 muertos y 129 heridos dejó ataque con misil en Chernigov

Siete personas murieron, entre ellas un niño de 6 años, y 129 resultaron heridas por el impacto de un misil de Rusia en una céntrica plaza de la ciudad de Chernigov, en el norte de Ucrania, informó el Ministerio del Interior.

La gente se dirigía a la iglesia para celebrar una festividad religiosa cuando se produjo el impacto del misil proveniente de Rusia, dijo el ministerio, que añadió que 15 de los heridos eran niños y 15 eran policías.

Un misil ruso impactó justo en el centro de la ciudad. Un sábado normal, que Rusia convirtió en un día de dolor y pérdida. Volodímir Zelenski / Presidente de Ucrania

Un breve video que acompañaba la publicación de Volodímir Zelenski en Telegram mostraba escombros esparcidos por una plaza frente a un teatro, donde los coches aparcados estaban muy dañados.

Chernigov es una ciudad de frondosos bulevares e iglesias centenarias situada a unos 145 km al norte de la capital, Kiev.

Las calles estaban manchadas de rastros de sangre y sembradas de restos de material de primeros auxilios que se había utilizado para tratar a los heridos por el ataque de Rusia.

Rusia ha atacado con misiles y aviones no tripulados ciudades ucranianas alejadas de la línea del frente como parte de la invasión que lanzó en febrero del año pasado.

🇺🇦🇷🇺 | LO ÚLTIMO: El momento del ataque con misiles rusos en Chernihiv, Ucrania, fue captado por cámaras de videovigilancia.



Hasta el momento, 7 personas han muerto y 117 han resultado heridas. El número de víctimas sigue aumentando. pic.twitter.com/V2SU5VIzRu — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 19, 2023

¿Qué ha pasado con los ataques con drones entre Rusia y Ucrania?

El Ministerio de Defensa de Rusia informó una oleada de ataques de drones ucranianos contra las regiones de Moscú, Nóvgorod, al noroeste de la capital, y Belgorod, en la frontera con Ucrania.

No hubo heridos en los ataques, pero el dron dirigido a la región de Nóvgorod dañó un avión de guerra y provocó un incendio en un aeródromo militar. La región de Nóvgorod se encuentra a cientos de kilómetros de la frontera con Ucrania.

"Como resultado del ataque terrorista en el territorio del aeródromo, se declaró un incendio en el aparcamiento de aviones, que fue rápidamente controlado por los bomberos. Un avión resultó dañado", dijo el ministerio de Rusia en un comunicado.

Más tarde informó que las fuerzas de defensa aérea de Rusia habían interferido un avión no tripulado en las afueras del noroeste de Moscú, haciendo que se estrellara.

Los ataques aéreos con drones en el territorio de Rusia han aumentado en los últimos meses. El viernes, un avión no tripulado se estrelló contra un edificio del centro de Moscú, en Rusia, después de que las defensas aéreas lo derribaran, lo que interrumpió el tráfico aéreo en todos los aeropuertos civiles de la capital.

Por su parte, La Fuerza Aérea de Kiev declaró que el Ejército ucraniano había derribado 15 de los 17 drones Shahed de fabricación iraní lanzados por Rusia en un ataque nocturno.