¡Silencio radial!, Venezuela cierra docenas de estaciones de radio

Al menos 50 estaciones de radio en el interior de Venezuela, han sido cerradas en lo que va del año por el regulador Conatel debido a que carecen de licencias válidas, con lo que ha aumentado el silencio radial en la nación “Bolivariana”.

Gremios de periodistas y organizaciones no gubernamentales señalan que estos cierres acelerados son un nuevo paso en los esfuerzos del gobierno del presidente Nicolás Maduro para controlar la información, además de otorgar hegemonía a los medios estatales sobre las comunicaciones.

¡Fuera del Aire por instrucciones de Conatel Radio Tricolor en La Vela!



"Cumpliendo órdenes de CONATEL, estamos desde hoy #25Oct fuera del aire,

Gracias a todos por los 11 años de apoyo... Tricolor 105.5 fm Siempre estará al lado de las comunidades..."

Maduro continúa política de Hugo Chávez

En julio pasado (2022), funcionarios del regulador de telecomunicaciones de Venezuela ingresaron a la estación de radio Moda “105.1 FM”, en el estado noroccidental de Cojedes, acompañados por miembros de la guardia nacional, exigieron ver todas sus licencias.

Alexander Olvera, periodista en la radio Moda, señala que: “Empezaron a pedir papeles y papeles, ese mismo día cerraron la radio. Incluso fueron al cerro donde está el transmisor y se lo llevaron”.

Sin embargo, ni Conatel ni el Ministerio de Comunicación e Información respondieron a las solicitudes de comentarios para responder el por qué, horas después la emisora dejó de transmitir.

Muchas estaciones de radio de Venezuela , operan sin las licencias requeridas por Conatel, a pesar de solicitarlas, señalan grupos de periodistas.

María Jiménez, una comerciante de una tienda y quien todos los días escuchaba “radio Moda”, lamentó su pérdida. Pocos medios cubren las noticias locales y la estación fue su mejor oportunidad para mantenerse informada. “Pareciera que quieren centralizar lo que nos informen. Yo no participo de la política, no me gusta, pero esto es un atropello”, agregó Jiménez.

Durante el pasado mes de octubre, Venezuela ha cerrado más de 15 estaciones de radio, prácticamente el doble de las nueve cerradas en todo el año pasado, según informa Carlos Correa, director de la ONG de libertad de expresión “Espacio Público”.

“Se van cerrando esas ventanitas donde la gente puede debatir. Ya -no hay espacios para lo que serían (...) medios de oposición, opinión, crítica de gestión de alcaldes y gobernaciones”, agrega Correa.

📻Entre 2003 y septiembre de 2022, documentamos el cierre de al menos 233 emisoras de radio en #Venezuela, lo cual representa el 64% del total de medios de comunicación cerrados en los últimos 2⃣0⃣ años.



Detalles en nuestro más reciente informe:

Venezuela atenta contra la libertad de expresión

Durante años, los medios venezolanos independientes han luchado por subsistir. De los más de 100 periódicos que existían en el 2000, sólo quedan 12, revela la ONG, Espacio Público.





Grandes diarios como El Nacional y El Universal, entre otros, que no podían imprimir por falta de papel importado, han sido comprados por aliados del gobierno o han cerrado, mientras que las estaciones de televisión en gran medida también siguen la línea del gobierno de Venezuela.

En Venezuela, de los 930 medios de comunicación que aún funcionan, un 70 por ciento son estaciones de radio, según Espacio Público. La radio es barata de transmitir y no requiere internet, en un país que sufre de constantes apagones.

Actualmente, solo 74 estaciones de radio transmiten información y noticias, mientras que el resto se enfocan en música y programas de variedades.

Tinedo Guía, presidente del gremio Colegio Nacional de Periodistas, que cuenta con más de 26 mil afiliados, señala que: “Vas dejándole al gobierno las manos abiertas para que sean ellos los dueños de la transmisión, de las emisiones, o sea una concentración del poder comunicacional en manos del gobierno”.

Cabe señalar que conforme a una ley de telecomunicaciones del año 2001, se requiere que todas las emisoras de radio y televisión solicitaran nuevas licencias a Conatel. Muchas estaciones hicieron sus pedidos pero no han recibido respuesta, por lo que han optado por operar sus transmisiones sin una licencia.