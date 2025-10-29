Detienen a Simón Levy, subsecretario de Planeación Turística en el sexenio de AMLO

El empresario Simón Levy, quien fue subsecretario de Planeación Turística en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, fue detenido al contar con procesos penales en México.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó este miércoles 29 de octubre de 2025 que fue detenido debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.

La Fiscalía CDMX informa que Simón “N” fue detenido, en cumplimiento de los mecanismos de cooperación interinstitucional e internacional, debido a la existencia de dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra, relacionadas con procesos penales distintos.



¿De qué se le acusa a Simón Levy, exfuncionario en sexenio de AMLO?

En el primer caso, iniciado en diciembre de 2021 por delitos contra el ambiente y responsabilidad de directores responsables de obra por la construcción de un inmueble que violaba la normatividad, el probable responsable no acudió a las audiencias de imputación convocadas en agosto de 2022 y nuevamente en agosto de 2025, lo que derivó en una orden de aprehensión vigente por el caso.

La Fiscalía de la CDMX indicó que aunque el exfuncionario federal se amparó en 2022, esta medida quedó sin efectos al no haber comparecido por segunda ocasión a la audiencia de imputación.

En tanto, en noviembre de 2021, por amenazas y daño en propiedad ajena doloso, el imputado acumuló cinco inasistencias a audiencias judiciales entre diciembre de 2021 y octubre de 2022, motivo por el cual el 4 de agosto de 2022 se libró orden de aprehensión, la cual permanece vigente.

El exsubsecretario de Planeación Turística hasta abril de 2019, desapareció de la escena pública, pero se mantuvo activo en redes sociales, en especial en X.

Simón Levy y el desalojo de su departamento en Polanco

En enero de 2023, el exservidor público fue sacado de su casa que habitaba en avenida Campos Elíseos, dentro de la exclusiva zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con abogados, este desalojo ocurrió a consecuencia de un pleito legal que perdió. Sobre la banqueta quedó la pantalla, la lavadora, el colchón, los sillones, un jarrón y hasta las macetas que estaban en el domicilio.

