Simulacro Nacional 2025 en VIVO: Horario, alerta sísmica y qué hacer hoy 19 de septiembre
México conmemora los sismos del 19S con el Simulacro Nacional 2025. Sigue aquí el minuto a minuto de esta importante jornada de prevención en todo el país.
En una fecha marcada por la memoria y la resiliencia, México se prepara para llevar a cabo el Simulacro Nacional 2025 este viernes 19 de septiembre. Millones de personas en la Ciudad de México (CDMX) y en todo el país participarán en este ejercicio masivo de prevención, que tiene como objetivo no solo mejorar los protocolos de actuación, sino también honrar la memoria de las víctimas de los devastadores sismos de 1985 y 2017, ocurridos en este mismo día.
Se tiene previsto que en punto de las 12:00 de la TARDE, tiempo del centro de México, se active la Alerta Sísmica en los altavoces de las zonas de riesgo, dando inicio al ejercicio. El escenario hipotético planteará un sismo de gran magnitud que obligará a la ciudadanía a realizar los procedimientos de evacuación de inmuebles, repliegue a zonas seguras y a seguir las indicaciones de las brigadas de Protección Civil.
A lo largo de esta jornada, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te llevará el minuto a minuto de las actividades más relevantes del Simulacro Nacional 2025.
EN VIVO
Rescatista recuerda la tragedia de los sismos en el 85 y 17
En el marco del aniversario luctuoso de los sismos de 1985 y 2017, Joel, un rescatista voluntario de la Cruz Roja, comparte su experiencia.
Joel, quien también participó en las labores de rescate de 1985, asegura que la gente se desesperaba por pedir auxilio y las herramientas en ese entonces eran nulas.
¿Por qué el sonido de la Alerta Sísmica es tan peculiar?
La respuesta es que fue diseñado intencionalmente en 1993 para ser un “sonido único e inconfundible”, con el objetivo de diferenciarlo de otros sonidos de emergencia.
Simulacro especial en Avenida Juárez y Balderas por pipa en fuego
La circulación en Avenida Juárez y Balderas se cerrará hasta la 1 de la tarde, para permitir que se llevaran a cabo los ejercicios, en la zona centro de la Ciudad de México.
¿Cómo será el Simulacro Nacional en el Metro CDMX?
¿Viajarás en el Metro CDMX a las 12 pm? Al sonar la alerta sísmica, habrá un corte de energía, los trenes se detendrán en las estaciones y los usuarios en los andenes deberán replegarse a las paredes y seguir las indicaciones de seguridad del personal.
Honran a víctimas de los sismos del 19 de septiembre
Como cada año, esta mañana, la presidenta de México encabezó la ceremonia de izamiento de la Bandera Nacional a media asta en el Zócalo capitalino. El acto se realizó en memoria de las víctimas de los sismos que sacudieron a la Ciudad de México en 1985 y 2017.
