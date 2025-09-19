Simulacro Nacional 2025 en VIVO: Horario, alerta sísmica y qué hacer hoy 19 de septiembre

En una fecha marcada por la memoria y la resiliencia, México se prepara para llevar a cabo el Simulacro Nacional 2025 este viernes 19 de septiembre. Millones de personas en la Ciudad de México (CDMX) y en todo el país participarán en este ejercicio masivo de prevención, que tiene como objetivo no solo mejorar los protocolos de actuación, sino también honrar la memoria de las víctimas de los devastadores sismos de 1985 y 2017, ocurridos en este mismo día.

Se tiene previsto que en punto de las 12:00 de la TARDE, tiempo del centro de México, se active la Alerta Sísmica en los altavoces de las zonas de riesgo, dando inicio al ejercicio. El escenario hipotético planteará un sismo de gran magnitud que obligará a la ciudadanía a realizar los procedimientos de evacuación de inmuebles, repliegue a zonas seguras y a seguir las indicaciones de las brigadas de Protección Civil.

A lo largo de esta jornada, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te llevará el minuto a minuto de las actividades más relevantes del Simulacro Nacional 2025. Sigue con nosotros esta cobertura para conocer los detalles de la participación ciudadana, el despliegue de los cuerpos de emergencia y el mensaje de las autoridades, en un día clave para la cultura de la prevención en nuestro país.