¡Se quedó sin trabajo! Quemaron su taxi durante ataques en Celaya

Daniel es una de las víctimas por los ataques ocurridos el 9 de agosto en Celaya, Guanajuato.

Es taxista y ese martes por la noche iban a dar las 9 cuando circulaba por el Libramiento Norponiente y dos hombres armados lo bajaron del auto.

"Íbamos circulando de Oriente a Poniente y más o menos a la altura donde está la gasolinera fue donde se nos emparejo el carro, pues nos empezaron amedrentar de hecho llevaba pasaje ¿ Que te decían? Que nos paráramos ¿Se les cerraron? Si nos iban haciendo señas al llegar antes del semáforo se nos cierran nos empistolan ¿Traían armas? Traían armas, el que me amedrento a mí traía una arma corta como una escuadra una pistola, era el que me decía que me bajara y como los seguros de esos carros se cierran por dentro no podía abrir y pues se estaba poniendo más nervioso él y más nervioso yo, así que cuando pude abrir me dijo vete a la chingada de aquí", narró Daniel.

Taxista no puede trabajar, quemaron su auto en Celaya

Finalmente le prendieron fuego a su taxi dejándolo sin trabajo.

No han pagado el taxi de Daniel

El taxi carbonizado está en el limbo del ministerio público.

Daniel explicó: “La aseguradora la cual esta atorada por el dictamen que está dando el ministerio público que no lo califica como robo argumentando que porque no está desaparecido el carro, que por eso no es un robo, aunque me hayan bajado a mí con violencia”.

Así ahora para Daniel además del temor que no se va sigue la incertidumbre por la pérdida de su trabajo. Es uno de los tres vehículos que los delincuentes vandalizaron en Celaya la noche del martes.

Los hechos violentos en Guanajuato

Los hechos ocurridos la noche del martes 9 de agosto en al menos seis municipios del estado, fueron parte de una reacción en contra del crimen organizado en el estado de Jalisco, confirmó a través de un video en redes sociales, el gobernador del Estado de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien dio a conocer el saldo de detenidos y comercios y vehículos quemados.

Señaló que tras una acción coordinada de los tres órdenes de gobierno, se logró la detención de 11 sujetos que estaban causando temor entre la población a través de los incendios a tiendas de conveniencia, otros comercios y vehículos.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que señaló, ya trabaja para dar con más responsables de estos hechos.

En lo particular, el Secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya, Jesús Rivera Peralta, señaló que en este municipio se logró la detención de tres de los 11 sujetos señalados por el gobernador, los cuales se les decomisó equipo táctico, armas y bidones con gasolina.