Sinaloa, un campo de guerra: Arrestos, enfrentamientos y hallazgo de campamento bélico en 24 horas

En una jornada que refleja la intensidad del conflicto que se vive en Sinaloa, fuerzas federales y estatales desplegaron múltiples operativos en menos de 24 horas en los municipios de Culiacán, Badiraguato, Concordia y Mazatlán, logrando importantes aseguramientos de droga, precursores químicos, armamento y la detención de presuntos miembros del crimen organizado, incluyendo menores de edad.

Los resultados, que incluyen el desmantelamiento de un narcolaboratorio con un reactor en plena capital, el aseguramiento de cientos de miles de pastillas de fentanilo y decenas de explosivos improvisados, confirman que la disputa por el territorio y las operaciones delictivas continúan a gran escala en la entidad.

Golpes simultáneos en municipios de Sinaloa: Culiacán, Badiraguato, Concordia y Mazatlán

Como parte del reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, elementos de la Defensa, Semar, Guardia Nacional, FGR y autoridades estatales ejecutaron diversas acciones estratégicas:

Culiacán (Capital):

Narcolaboratorio: En el poblado Los Cedros, se inhabilitó un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina. Se destruyó un reactor de síntesis orgánica , un destilador y un condensador, además de asegurar 1,050 litros y 425 kilos de precursores químicos , con una afectación económica estimada en 30 millones de pesos.

En el poblado Los Cedros, se inhabilitó un laboratorio clandestino para elaborar metanfetamina. Se destruyó un , un destilador y un condensador, además de asegurar , con una afectación económica estimada en 30 millones de pesos. Cargamento millonario: Se interceptó un vehículo que transportaba 211,000 pastillas de fentanilo (23 kg), 500 kg y 130 litros de metanfetamina , y dosis de cocaína. El valor estimado de esta droga supera los 246 millones de pesos .

Se interceptó un vehículo que transportaba (23 kg), , y dosis de cocaína. El valor estimado de esta droga supera los . Detenidos tras enfrentamiento: Tras atender un reporte de balacera entre civiles armados, fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas menores de edad. Se les aseguraron 4 armas largas, 1 arma corta, equipo táctico y radios.

Badiraguato

Se localizó un área de concentración para fabricar drogas sintéticas. Se aseguraron 6,000 litros de precursores químicos, una granada de mano, 10 kg de marihuana, 5 kg de semilla de marihuana, 10 kg de semilla de amapola, armas, cartuchos y vehículos. La afectación económica se estima en 122 millones de pesos.

Concordia y Mazatlán:

En distintos puntos de estos municipios (Zavala y Las Iguanas), se aseguraron 43 artefactos explosivos improvisados. Además, en Concordia se halló un campamento con cargadores, cartuchos y ropa táctica, y en Mazatlán otro campamento con 36 granadas de mano y más equipo táctico.

Ofensiva permanente en Sinaloa; sigue el conflicto a más de un año

Estos operativos, realizados en un corto lapso, demuestran la intensa actividad criminal que persiste en diversas regiones de Sinaloa, así como la respuesta coordinada de las fuerzas de seguridad para combatirla. Todo lo asegurado quedó a disposición de la FGR para continuar con las investigaciones.