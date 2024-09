La prevención es importante ante cualquier caso de emergencia como un sismo, y en la Ciudad de México existen los altavoces de emiten el sonido de la alerta sísmica previo a que se genere el movimiento de la tierra y así puedas prevenirte y acudir a una zona segura.

Este jueves 19 de septiembre se tiene previsto que se lleve a cabo el Simulacro Nacional 2024. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que este se llevará a cabo que se llevará a cabo a las 11:00 horas.

¿Dónde se hará el Simulacro Nacional el 19 de septiembre?

Esta actividad de prevención en materia de Protección Civil se llevará a cabo en la Ciudad de México y área conurbada y por primera vez se activará alertamiento a través de telefonía celular, además, participarán las 32 entidades del país.

A decir de la SSPC, dicho ejercicio preventivo tiene como propósito fortalecer las capacidades de preparación y respuesta de los integrantes del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), difundir la cultura de la protección civil y concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la gestión de riesgos.

La hipótesis central de este simulacro será un sismo de magnitud 7.5 con epicentro en Acapulco, Guerrero. El alertamiento sísmico se activará a través de 14 mil 490 altavoces en los estados de:



Guerrero

Oaxaca

Chiapas

Michoacán

Jalisco

Colima

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Puebla

Tlaxcala

¿Dónde reportar un altavoz de la alerta sísmica en CDMX si falla?

En la Ciudad de México se han reportado casos en los que la alerta sísmica no se percibe por los habitantes ya que los altavoces por los que esta se emite pueden llegar a fallar y ante ello, puedes reportar esta situación.

Información del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) de la Ciudad de México indica que la capital cuenta con más de 12 mil postes con altavoces de tecnología digital (IP) que sirven para la difusión de la alerta sísmica, información de seguridad, incidentes de alto riesgo e incluso el voceo de personas extraviadas.

En caso de que hayas detectado que un altavoz del C5 de la CDMX no sonó, puedes marcar al número de emergencias 911 o *0311 de Locatel.

Asimismo, puedes hacer tu reporte a través de redes sociales indicando lo sucedido a las cuentas de Facebbok C5 CDMX y en X @C5_CDMX

¿Cómo reportar una falla en el altavoz de la alerta sísmica en CDMX?

Recuerda que puedes reportar fallas como:



Volumen bajo

Poca claridad

Falta de reproducción de la alerta sísmica

Para ellos debes mencionar el ID del altavoz, el cual se ubica en el poste del C5 junto al Botón de Auxilio, así como la ubicación del poste (calle, esquina más cercana, colonia y alcaldía).

No olvides mencionar el tipo de falla que notaste, por ejemplo, si no la bocina del altavoz no de escuchó bien, no se entendió el mensaje, el volumen es bajo o si de plano no sonó.