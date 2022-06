VIDEO: "¡Oi nomás!”, captan balacera afuera de penal La Pila, en SLP

La madrugada de este lunes 20 de junio, habitantes de la capital de San Luis Potosí (SLP) reportaron una balacera en las inmediaciones del penal de La Pila, por lo que elementos de la Guardia Civil y la Policía Estatal activaron un operativo de búsqueda en la zona, aunque todavía no se reportan personas detenidas.

Autoridades de Seguridad del estado rechazaron que se registrara un motín en la prisión.

Reportan ataque a balazos en inmediaciones del penal La Pila en SLP

“No existen lesionados, en ningún punto, ni al exterior del centro de readaptación social La Pila ni al exterior, esto se está investigando todavía, no se puede comentar, no se puede confirmar si fue un ataque a los edificios oficiales del gobierno del estado, pero está en esta parte de investigación”, reveló Miguel Gallegos, vocero de Seguridad de SLP .

En los videos que circulan en redes sociales se escuchan las detonaciones de arma de fuego e incluso cuando transportistas que captan los sonidos, se alertan para evitar ser impactados por un proyectil.

Tras la balacera, los civiles armados lanzaron poncha llantas en la carretera federal 57, lo que afectó a varios automovilistas.

“Por el tiempo, por el viaje, porque trabaja uno, si no sale de viaje no gana nada, ahora si me afecto ya lo de un día, el tiempo, y no sé si vaya a haber problema con donde entrega uno la mercancía”, declaró José Martín Ornelas, uno de los transportistas afectados.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Civil Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa, informó que “fueron cinco vehículos Sedan, fueron dos vehículos de transporte camiones, una camioneta, fue un torton y un tráiler... Por parte de nosotros recogimos siete poncha llantas”.

Cabe recordar que la semana pasada tres hombres que habían sido liberados del mismo penal fueron emboscados y asesinados por civiles armados a unos metros del centro penitenciario.