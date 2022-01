Por falla geológica, se forma profundo socavón en Toluca

Un socavón de más de cuatro metros de profundidad se formó en Alfredo del Mazo, una de las avenidas que conecta a la zona Norte del Estado de México (Edomex) con el municipio de Toluca, la autoridad lo atribuye a una falla geológica.

José Antonio Marroquín Rojas, de Protección Civil y Bomberos de Toluca, explicó que existe una falla geológica que comienza en la zona de Santiago Miltepec y termina en la zona de hospitales de la ciudad.

“Como antecedente, dentro del Atlas Municipal de Riegos tenemos ya identificada una falla geológica que comienza en la zona de Santiago Miltepec y termina en la zona de hospitales. El constante movimiento geológico presenta un desgaste en los materiales utilizados en las líneas de drenaje y las líneas hidráulicas de agua potable, entonces aunado a esto y al tránsito vehicular, se generó una fuga de agua”, explicó.

Los habitantes de la zona aseguran que este socavón inició como un pequeño bache.

Alfredo González, habitante de la zona, dijo que el lunes pasado apenas era un hoyo pequeño.

“Ayer apenas se alcanzaba a notar un pequeño hoyo y estaba lleno de agua, era agua potable, ni de drenaje era, así lo dejamos, hasta pusimos una llanta para que precisamente los carros no pasarán y evitar que se hiciera más grande el hoyo”, recordó.

Comienzan trabajos de reparación en Toluca

La mañana del martes, comenzaron con los trabajos de reparación y la circulación vehicular se vio afectada y los comerciantes de la zona tuvieron que detener actividades.

Uno de los comerciantes de la zona dijo que debido a este problema el movimiento ha disminuido: “En primer lugar no hay movimiento para que entre el cliente, para comprar, para ver... Se pierde todo, en lugar de que algo llegue para la economía de uno, no hay, porque no se puede”.

Las autoridades informaron que la vía Alfredo del Mazo continuará cerrada hasta que finalicen los trabajos de reparación.



#NoMásBaches | En Toluca, #Edomex, se formó un socavón de más de cuatro metros de profundidad. Vecinos aseguran que inició como un bache.



La circulación se vio afectada y los comerciantes de la zona tuvieron que detener actividades como nos cuenta @maricruzrivera #Hechos pic.twitter.com/pzpu1xSGQY — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 19, 2022

Con información de Maricruz Rivera, Fuerza Informativa Azteca (FIA).