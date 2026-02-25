Hernán Bermúdez Requena: Tabasco exige justicia en EU contra líder de La Barredora

La desconfianza en el sistema de justicia mexicano permea en Tabasco. Los habitantes del estado, víctimas de la ola de terror impuesta por el grupo criminal “La Barredora”, ven una sola salida para evitar la impunidad: que los responsables enfrenten a los tribunales en Estados Unidos, lejos de la red de amiguismo político que presuntamente los protege.

El caso de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública durante la gestión gubernamental de Adán Augusto López, dejó de ser un simple rumor local. Hoy, la posibilidad de un proceso judicial en el extranjero cobra fuerza.

¿Cómo va el caso de Hernán Bermúdez Requena?

A cinco meses de su ingreso al penal de máxima seguridad del Altiplano, el exfuncionario y señalado líder de “La Barredora” mantiene un silencio absoluto. Para analistas locales, este mutismo obedece a la protección de estructuras de poder superiores.

Tras meses de silencio, Hernán Bermúdez Requena enfrenta audiencia por “La Barredora” desde prisión

El periodista tabasqueño Rodulfo Reyes explica la dimensión de una posible intervención estadounidense:

“No necesariamente es un proceso de extradición. Basta con que Estados Unidos tenga una investigación en su contra... Su traslado implica necesariamente llegar más arriba de Hernán Bermúdez, porque él tenía como jefe al gobernador en ese entonces, Adán Augusto López Hernández, y al propio presidente”.

El temor a una condena a modo

Actualmente, las autoridades mexicanas acusan a Bermúdez Requena únicamente por delitos de extorsión, secuestro y asociación delictuosa. En Tabasco, existe el temor fundado de que el factor político intervenga para otorgarle una condena mínima, ignorando la estela de asesinatos y violencia extrema que su grupo delictivo desató en la región.

Ante este panorama, sectores de la sociedad civil y analistas perciben la intervención de cortes internacionales como la única garantía de justicia. Reyes detalla este sentimiento de desesperanza frente a las instituciones locales:

“Es un caso que pareciera que ya quedó en el olvido, pero fue cruento. Son muchos muertos, mucho daño a Tabasco”.

La exigencia ciudadana es clara: buscan que la red de complicidades que sumió al estado en un infierno pague por sus crímenes, sin el escudo protector de los altos mandos políticos

