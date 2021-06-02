Sol artificial en China rompe récord de temperatura

El reactor de fusión Tokamak EAST, ubicado en China y apodado como el "sol artificial", rompió un nuevo récord mundial al elevar la temperatura de su plasma y alcanzar 120 millones de grados Celsius durante un periodo de 101 segundos.

Un reporte de la agencia de noticias Xinhua indicó que durante la misma prueba, el sol artificial en China alcanzó la temperatura de 160 millones de grados centígrados, pero solo por un lapso de 20 segundos.

La temperatura que alcanzó el sol artificial en China rompió el récord de la última prueba que fue realizada en 2020, cuando el reactor Tokamak alcanzó 100 millones de grados durante 20 segundos.

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De acuerdo con los expertos, lo conseguido por los expertos del sol artificial es considerado como un paso clave para la próxima prueba de funcionamiento del reactor de fusión.

¿Cómo funciona el sol artificial en China?

El sol artificial se ubica en la ciudad de Hefei, en la provincia de Anhui, República Popular China. Forma parte del proyecto ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), el cual busca replicar las reacciones de fusión nuclear que suceden en el Sol para producir energía limpia e ilimitada.

Para lograr su objetivo es necesario que los reactores generen temperaturas extremas que se mantengan por periodos prolongados de tiempo, por lo que la temperatura de los iones que forman parte de su plasma, debe superar los 100 millones de grados centígrados.

En comparación, el Sol tiene una temperatura promedio en su superficie de cinco mil 505 grados centígrados y en su interior un máximo de 15 millones de grados Celsius, cifras por debajo de lo alcanzado por el reactor Tokamak, en China.

Además de China, Estados Unidos, Europa, Rusia y Corea del Sur también forman parte del proyecto ITER, que busca energías limpias y renovables.

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