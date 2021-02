Spider-Man 3 ya tiene nombre ¿oficial?

La cuarta fue la vencida, o al menos eso parece, sobre el nombre de la tercera entrega de Spider-Man 3, protagonizada por Tom Holland.

De acuerdo con publicaciones de Sony Pictures y Marvel Studios, la nueva cinta arácnida llevará por título ‘No Way Home’ (sin camino a casa).

Las productoras compartieron un video en el que se observa a Tom Holland saliendo de la oficina de Jon Watts, director de la cinta, y afuera se encuentra con sus compañeros de reparto: Zendaya (Mary Jane) y Jacob Batalon (Ned Leeds).

“Otra vez nos dio un nombre falso, ¿por qué sigue haciendo eso?”, cuestiona Holland.

Mientras las tres estrellas caminan, Zendaya y Batalon bromean con Holland asegurando que los directivos de las productoras no le dan el nombre real de la película para que no arruine la sorpresa, como lo hizo al revelar accidentalmente el título de la predecesora, Spider-Man: Far From Home (Lejos de Casa).

En el camino de los actores y la actriz se observa un pizarrón que incluye múltiples nombres, incluyendo los tres nombres falsos que dieron los protagonistas durante la tarde del martes: ‘Phone Home’, ‘Home Slice’ y ‘Home-Wrecker’, además del real.

FANÁTICOS VEN SEÑALES DEL MULTIVERSO

Ante los múltiples misterios que se han sucitado en torno a la tercera entrega de la saga arácnida, los fanáticos del universo cinematográfico de Marvel afirman en redes que todo apunta al ansiado ‘multiverso’, del que se habla por primera vez en los cómics y que ya tuvo una representación cinematográfica con la película animada ‘Spider-Man: un Nuevo Universo’.

La ilusión de los fanáticos es que Tobbey Maguire (Spider-Man 1, 2 y 3) y Andrew Garfield (El Sorprendente Hombre Araña 1 y 2) retomen sus papeles de Spider-Man.

La teoría se fortaleció luego de que medios reportaran que Alfred Molina, Doctor Octopus en Spider-Man 2, y Jamie Foxx, Electro en El Sorprendente Hombre Araña 2, formarán parte de la nueva cinta.

Tom Holland se ha encargado de rechazar los rumores, afirmando que Molina, Foxx, Maguire y Garfield no han rodado escenas con él y que no están en el libreto, añadiendo que si se trata de un secreto de la producción, sería una enorme sorpresa incluso para él.

